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科技股動盪 帶衰ESG基金

編譯任中原／綜合報導
近來科技股重挫，大型ESG基金今年來普遍受創深重，主要是因為這類基金高度加碼科技類股。（路透）
近來科技股重挫，大型ESG基金今年來普遍受創深重，主要是因為這類基金高度加碼科技類股。（路透）

前兩年金融市場當紅的「環境、社會與公司治理」（ESG）基金，今年來卻飽受摧殘，主要是因為這類基金高度「加碼」科技類股，但近來科技股重挫，因而被捲入這波股市風暴的核心。

英國金融時報（FT）報導，總資產為259億美元的Parnassus核心股票基金，今年來下跌逾18%，先鋒集團旗下、資產額143億美元的富時社會指數基金，更重挫22.5%。這兩大基金擁有的資產中，都以科技股的比重最高；Parnassus的科技股比重達過20%，富時社會指數基金更達到30%。

其他大型ESG基金今年來也普遍受創深重，與之前兩年的優異表現恰成對比。ESG基金持有大量科技股的原因，是科技類股的碳足跡通常比其他工業類股要低。市場專家指出，近年來ESG基金攀附在科技業的龐大獲利上，因此投資績效優異。但是現在由於科技股動盪，ESG基金連帶受到了衝擊。

MSCI的數據顯示，在前十大ESG基金的持股中，微軟的比重仍然最高，Google母公司字母（Alphabet）與蘋果的持有比重也高；反觀今年來股價強勁上漲的石油及天然氣股，ESG的持股比重都微乎其微。

ESG基金的另一項特色，就是費率較高。晨星公司（Morningstar）的數據顯示，ESG基金投資人負擔的平均費率為資產額的0.61%，而傳統基金的費率則為0.41%。

一些分析師認為，這不純粹是ESG基金獨有的問題，而是整個股市的問題。由於科技股的總市值龐大，因此各類基金都會加碼科技股部位。

今年第1季投資人對ESG基金的熱情已經減退，淨流入額約970億美元，比去年同期劇減35%，也是三年減幅最大者。然而在同期間，其他基金的淨流入額減少達73%，比ESG基金遠遜。截至今年3月止，全球ESG基金所管理的資產總額達2.77兆美元，比2019年底增加近2倍。專家指出，ESG基金投資層面很廣，而且專注於這一項題材。投資人固然重視基金績效，但其中許多投資人更重視環境及價值。

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