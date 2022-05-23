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美股市場 一路看跌到10月

編譯陳家齊／綜合報導

史坦普500指數在上周逃過熊掌，暫未跌入「熊市」，但這可能只是遲早的事。分析師與交易員指出，這波因通膨、供應鏈、央行緊縮貨幣所造成的跌勢，可能還沒觸底，預估至少將跌到10月，而目前約在3900點價位的史坦普500指數，可能還要跌到3000點水準。

以科技股為主的那斯達克綜合指數已比先前高點回跌近30%，深陷「空頭市場」，但史坦普500指數20日一度墜入熊市後，收盤翻紅，逃過熊市。

巴隆金融周刊指出，美國銀行的哈內特等策略師都認為，一些高投機性資產的跌幅已深，市場悲觀氣氛壓倒性蔓延，出現明確的觸底「買進」訊號，但歷史紀錄分析顯示，這波跌勢遠未結束，此刻進場的風險很高。哈內特團隊分析過去140年來美股的19次熊市紀錄，發現下跌時間平均持續289天，平均跌幅為37.3%。以此推算，今年1月初開始下挫的美國股市，至少要到10月19日才能走完下跌循環，而史坦普500指數也將從先前創下的4818點回落到約3020點，才能滿足歷史平均跌幅。

每個熊市狀況各有不同，這次跌勢可能更久、更深，也可能提前反彈。但Evercore ISI指出，目前有大量因素顯示這次跌勢可能更嚴重。美國主要零售商上季財報遠不如預期，是一大警訊，顯示美國消費者已被高油價、高房租壓得喘不過氣，開始節衣縮食。而物價在烏克蘭戰爭、中國新冠封城的供應面擾亂下，短期很難降溫。

同時，央行開始升息，也衝擊投機性資產以及房地產價格，將重創光譜另一端的美國富裕階層。摩根大通估計，雖然美國房市還未回跌，今年來的股、債重挫已讓美國家庭資產銳減約8兆美元，估計美國人平均資產跌掉10元，就會減少2元的消費，影響不小。

指數 熊市 史坦普500

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