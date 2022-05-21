航空旅遊商機 今夏迎熱潮

研究顯示，全球商務與旅遊的航班班次已超越疫前的2019年水準。（路透）

最新研究顯示，全球商務與旅遊的航班班次已超越疫前的2019年水準，為新冠疫情 肆虐以來，航空旅遊業首度終於走出陰影。日本 、泰國等傳統熱門旅遊去處近來也都陸續開啟國門，跨國旅遊有望今年夏季有望迎來熱潮，被壓抑了兩年多的旅遊需求即將噴湧而出。

萬事達卡（Mastercard）經濟研究院18日發表的「2022年旅遊業：趨勢與轉機」報告，在分析37個全球旅行市場後發現，到今年3月，跨境旅行的活動已回到疫前的水準，是2020年全球旅遊業遭疫情重創以來，首度出現的完全復甦。跨國旅遊正強勁回升，反映先前遭到疫情壓制的旅遊需求，現正全力推動復甦，全球旅遊機票訂購量在今年4月已暴增至比疫前水準還高25%，可見復甦力道之強。

中短程飛行旅遊是成長主力，但長途旅遊也迅速反彈。今年初長途旅遊的機票訂票量還比疫前少75%，到了4月，才花不到三個月，就幾乎回到2019年的同期水準。

商務飛行也快速復甦，3月底商務飛行的售票狀況已超越2019年同期水準。

航空旅行復甦主要集中在歐美市場，亞太地區除了新加坡、馬來西亞與印尼，復甦速度還是很緩慢。但這種狀況近期有望改觀，日本6月1日起將進一步鬆綁邊境管制，每日入境旅客上限將從1萬人倍增至2萬人。日本目前接受商務旅客、外國學生以及學術人士，一般旅客僅限少數旅行團。

而且，屬於日本政府分級中疫情風險最低的國家旅客，不須額外的疫苗 接種或病毒檢測證明就可自由行走，而風險第二級的國家，旅客也能在施打三劑日本政府認可的疫苗下，無須隔離檢疫就能自由行走日本各地。日本認證的疫苗包括輝瑞、AZ、莫德納、嬌生、諾華以及印度的Covaxin疫苗。

泰國政府6月起也將讓曼谷、普吉島、清邁、春武里等地的夜店、酒吧停止宵禁，開放外國旅客喜愛的夜生活。泰國政府估計，到10月國門大開後，赴泰旅遊人數可望增加三倍至每月100萬人。