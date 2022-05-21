榊原英資：日圓今年底貶到150

（路透）

有「日圓先生」之稱的日本 財務省前高級官員榊原英資表示，隨著美日貨幣 政策分化不斷加深，預期今年底時，日圓兌美元將貶至150日圓水準，將是1990年以來最低。

現任日本青山學院大學教授的榊原英資表示，美國聯準會（Fed）的鷹派立場、與日本銀行（央行 ）寬鬆政策之間的對比，仍是弱勢日圓的最大驅力，美日貨幣政策方向的分化縮小前，日圓兌美元仍可能承受壓力。

榊原英資在接受彭博電視訪問說：「市場預期日圓匯率到今年底時，將貶至介於140~150日圓之間，所以日圓很有可能跌到這個水準。如果日圓跌破150價位，我認為日本央行會有些擔心。」日圓上一次觸及150大關是在1990年8月。

日本20日公布，4月不計生鮮食品物價的核心消費者物價指數（CPI）比去年同期攀升2.1%，是2015年3月來最高，也超出日銀的2%目標，專家認為日銀近期還不會立刻改變貨幣政策立場，因為國內生產毛額（GDP）還沒超越新冠疫情爆發前的水準。日圓兌美元20日盤中貶值0.4%至128.30日圓兌1美元。但日銀總裁黑田東彥卻將面臨更複雜的局面，畢竟高通膨可能削弱消費者支出。

彭博資訊訪調策略師預估，日圓今年底價位128日圓，與目前相近。德國商業銀行、法國興業銀行等預測可能跌到150日圓。