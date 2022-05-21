iPhone北美Q1出貨增20%

蘋果第1季在北美出貨約2,00萬支iPhone，較去年同期大增近20%。（路透）

iPhone 13系列新機大受歡迎，蘋果 第1季在北美市場的iPhone出貨量約為2,000萬支，較去年同期的1,700萬支增加近20%，同期的市占率也升高0.6個百分點到51%。此外，追蹤蘋果資訊的iDropNews指出，蘋果可能會在9月13日舉行發表會，發表新款iPhone（暫稱iPhone 14）。台灣業界看好蘋果橫掃北美市場，相關代工廠鴻海、和碩後市營運受惠。

市調機構Canalys的最新報告指出，北美智慧手機 市場上季總出貨量為3900萬支，較去年同期成長3.7%。在北美智慧手機市場出貨量中，蘋果穩坐冠軍寶座，三星以1,050萬支居次，聯想排第三，但聯想出貨僅400萬支。

Canalys認為，上季iPhone出貨量顯著成長，是因去年9月推出的iPhone 13系列新機大受歡迎。分析師林區指出，上季北美智慧手機市場主要受到蘋果的強勁成長所提振。

鴻海、和碩分居iPhone最大與第二大代工廠，每年第2季歷來為iPhone出貨全年低點，主要是因新舊產品交替，今年市場本看好iPhone SE 3上市，將讓鴻海、和碩手機代工業務本季「淡季不淡」，但因俄烏戰爭、全球通膨及中國大陸封控等利空，打擊市場需求及造成供應斷鏈。正因全球需求的不確定性提高，蘋果轉而把更多裝置放在北美市場銷售，新款iPhone SE仍讓果粉擁有平價的選擇。

不過，本季iPhone銷售仍受中國華東封城影響，和碩大幅下修第2季各項產品出貨預測。市場原先預期，和碩受惠iPhone SE 3新機上市，第2季業績有望優於首季，但和碩iPhone主力代工基地華東地區工廠停工，對iPhone組裝業務造成直接衝擊。

展望第2季，鴻海表示，第2季整體業績將持平第1季與去年同期，消費智能產品因為是傳統淡季，業績將下滑，不過，雲端網路產品將強勁成長，電腦終端產品，以及元件其他產品將顯著成長。Canalys認為，供應鏈問題將成為智慧手機供應商持續面臨的問題，但預估北美市場將獲得優先供貨，維持健康的供應水準。