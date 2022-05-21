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破4美元 美油價22年新高

編譯陳律安／綜合外電
美國普通汽油的平均價格達到每加侖4.523美元，創下歷史最高紀錄。（中新社）
美國普通汽油的平均價格達到每加侖4.523美元，創下歷史最高紀錄。（中新社）

美國各地汽油價格本周繼續上漲，全美50州的每加侖汽油均價均突破4美元，為歷來首見。如今在進入夏季出遊旺季之際，汽油價格的上漲壓力不太可能緩解。根據美國汽車協會（AAA），全美普通無鉛汽平均價格19日攀抵每加侖4.59美元，為該協會2000年開始追蹤燃油成本以來最高。

AAA說，目前全美每加侖汽油均價比一個月前高約50美分，更比一年前大漲1.55美元。

全美各州的汽油價格不一，加州的普通汽油均價19日漲至每加侖6.06美元，奧克拉荷馬州則為4.03美元。AAA發言人格拉登說，目前全美各州普通汽油價格都超過4美元，是AAA追蹤汽油價格數據以來首見。

格拉登表示，今年夏季全美油價可能居高不下。他說，美國油價通常在夏季尾聲回落，但今年是否如此，將取決於原油價格是否下跌。美國汽油價格飆漲，是因為過去一年間，消費者的原油需求開始重回疫情爆發前的水準，以及俄羅斯侵烏克蘭擾亂全球市場，均刺激原油價格上漲。

分析師預估，美國汽油價格短期內不會下降。摩根大通本周的報告指出，8月時零售汽油價格可能漲至每加侖6.2美元，因夏季駕車出遊旺季將推升汽油需求。油價追蹤機構GasBuddy 公布的訪調顯示，約58%的美國民眾計畫今年夏季駕車出遊，略高於去年同一項調查的57%。

油價 奧克拉荷馬州 加州

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