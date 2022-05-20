稀缺時代來臨 重傷經濟成長

中國今年實施防疫封控，干擾特斯拉等公司的供應鏈。圖為市民在上海瞭解特斯拉車輛信息。 （中新社資料照片）

彭博資訊指出，連結全球經濟與產品運送的連結正加速鬆脫，意識形態對立所引發的經貿塊狀化，已使物資「稀缺時代」（age of scarcity）來臨，攪亂了全球供應鏈 、重創經濟成長，並推升通膨。彭博經濟學家預估，這將使今年全球經濟遭受1.6兆美元的衝擊，而且這可能才剛開始。

隨著全世界正沿著地緣政治斷層線日趨分裂，彭博經濟學家預估「去全球化」趨勢持續加速，並模擬計算後發現，全球將快速走向窮困、生產力下降，貿易活動萎縮到2001年中國加入世界貿易組織（WTO ）之前的水準，而通膨可能升高且益發劇烈。彭博經濟學家因而對今年國內生產毛額（GDP）的預估總額，下修1.6兆美元。

全球經貿活動過去四年來遭遇多種干擾，諸如美中貿易戰使關稅 升高、新冠疫情引發封禁措施，現在各種制裁及出口管制又顛覆原料與產品的供給。

WTO首席經濟學者庫普曼指出，「區塊化將持續存在」，預測「區域性的全球化」將臨，代價是「我們無法像以前一樣廣泛地使用低成本，依據邊際成本生產的模式」。

在關稅方面，美國前總統川普將美國對中國進口產品的平均關稅率由3%提高到15%。

其次，中國今年實施防疫封控措施，使價值數千億美元的中國出口產品面臨風險，並干擾蘋果、特斯拉等公司的供應鏈；多國對俄羅斯實施禁運，加上各國為確保本國的供給而禁止產品出口，也重創貿易額。

地緣衝突正使新鐵幕逐漸降下，也使全球經濟付出龐大成本。估計全球民主與集權國家之間一年的貿易額約6兆美元，相當於全球GDP的7%。

彭博經濟學家假定，若這些貿易品的平均關稅稅率提高到25%，加上既有的各項制裁措施，將導致全球貿易額將比沒有脫鉤的情況減少約20%。所有國家必須重新尋找次佳的供給來源，生產力將大量流失；長期而言，若全球貿易穩定在目前水準，全球將比之前貿易熱絡時期更窮困3.5%。

若貿易嚴重脫鉤，全球將更窮15%。先進國家將重新面臨物資稀缺的舊問題，新興經濟體的糧食與能源安全將益發尖銳，所有人都將糾結於物價上漲的壓力。對投資人而言，低成長、高通膨的環境對股、債不利。

但反過來看，由於物資稀缺，原料商品本身、生產廠商及貿易商，自然成為市場贏家；且全球緊張升高，防禦類股也優於大盤。