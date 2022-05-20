人力短缺 全球船運瓶頸仍未解除

新冠肺炎疫情期間，全球海運瓶頸對產業和消費者帶來莫大衝擊，如今雖稍微緩解，但中國和美國的鐵路、港口及卡車運輸人員短缺，仍正導致全球主要港口航運延遲，全球供應鏈 壓力指數依然居高不下，如今通過巴拿馬運河的船隻數量仍高於平均值，反映全球船運瓶頸仍未完全解除。

彭博資訊報導，18日在巴拿馬舉行拉丁美洲經濟論壇當天，有101艘船在海上排隊等候穿越巴拿馬運河，根據彭博彙整的資料，比今年來的平均值多出六艘。去年度經由巴拿馬運河載運的貨運量創歷史新高紀錄，反映美中之間貿易限制放寬，以及美國敞開穀物、豬肉和液化天然氣（LNG）市場大門。斥資52.5億美元拓寬的巴拿馬運河2016年啟用，讓大型船隻更輕易從亞洲載運貨物到美國東岸，得以繞過塞港瓶頸揮之不去的美國西岸港口。根據貨運市場分析平台Xeneta的資料，今年第1季，從亞洲運往美國西岸的進口貨物量較去年同期減少3.4%，從東岸輸入的亞洲進口貨物量則躍增12.9%。從墨西哥灣岸輸入的貨物量更激增31.1%。

不過，中國封城抗疫引起的漣漪效應開始浮現。巴拿馬運河管理局局長瓦斯奎受訪時表示，4月行經巴拿馬運河的船隻較去年同期增加18%，但本月受北京 當局「清零」防疫 政策波及，船運遭到延遲。海洋網聯船務（ONE）執行長尼克森表示，雖然上海正逐步鬆綁防疫封控措施，但這無法立即緩解全球供應鏈的壅塞問題，中國和美國的鐵路、港口及卡車運輸人員短缺，正導致全球主要港口航運延遲，須加快解決。