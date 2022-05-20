反映強勢美元 新iPhone要漲價了

據報導，蘋果今年可能在9月6日或13日發表四款iPhone 14系列新機，高階iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max將各漲價100美元，起售價分別為1,099美元、1,199美元，是iPhone近三年來首度漲價。

由於價格調升，一般預料，頂規iPhone 14 Pro Max售價可能再創新高。法人看好，iPhone 14漲價，將有助舒緩組裝廠毛利壓力，其中，鴻海 囊括高階iPhone多數訂單，受惠最大。

供應鏈人士表示，目前鴻海深圳廠持續進行iPhone 14的試產活動（NPI），至於iPhone主力生產基地鴻海鄭州廠，也在進行小規模的人力招募，為下半年旺季做準備，但真正大規模量產，還是要等到第3季後半段。

iPhone這幾年在美國市場售價平穩，包括iPhone 11、iPhone 12與iPhone 13的價格持平。由於美元近期轉強，為反映強勢美元，導致今年的iPhone 14恐因此調漲價格。

PhoneArene推測，iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max的起售價分別為799、999、1099、1199美元。

外媒9to5Mac也披露，有分析師預期，iPhone 14系列可能會在美國以外的地區漲價，主因是匯率 問題，即使漲價相信也不會影響銷量。