思科降財測 嚇壞投資人

美國網路設備大廠思科調降全年財測，加劇投資人對經濟趨緩可能衝擊科技的疑慮。（路透）

美國網路設備大廠思科（Cisco）18日警告，中國防疫 封控和其他供應鏈 受擾因素，將導致本季營收 下滑，調降全年財測，加劇投資人對經濟趨緩可能衝擊科技支出的廣泛疑慮，思科股價19日早盤應聲重挫逾13%。

思科說，在4月底的年度第3季（上季）營收為128億美元，與一年前持平，略低於市場預期；扣除特定項目後的每股盈餘87美分，略高於分析師預估。

不過，受到中國防疫封控與俄烏戰爭的影響，思科預估本季營收將介於121億~126.7億美元，比去年同期下滑1%至5.5%，遠遜於原先預期的成長約6%。

思科表示，本季獲利則將介於每股76~84美分，都不如市場預期。

思科也調降全年財測，預估全年營收將成長2％至3%，低於先前預估6.5%，調整後每股盈餘將介於3.29~3.37美元，也低於先前預測。

由於思科是企業網路和其他網路主幹的設備製造大廠，被視為是企業基礎設備支出的晴雨指標，華爾街主要疑慮在於，思科黯淡的財測是否代表客戶正縮減支出。

不過，思科表示，供應鏈受擾才是主要問題，而非客戶縮減支出。執行長羅賓斯（Chuck Robbins）表示：「儘管營收數字欠佳，原因卻很簡單。客戶並未釋出任何（需求的）實質改變訊號，我們的財測不是反映需求問題。」他坦承，思科未對中國的廣泛封控擬定因應計畫，「因此需要一些時間克服並創造地緣韌性，但我們的團隊正全力解決」。