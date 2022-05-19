盛轉衰 亞洲SPAC急速降溫

亞洲的特殊目的收購公司（SPAC）在尋求掛牌上處境維艱。（歐新社）

在首次公開發行股票（IPO）市場降溫之際，亞洲的特殊目的收購公司（SPAC）在尋求掛牌上處境維艱，原因包括主管機關加強監管力道和投資 人需求下滑，導致美國、亞洲等地的掛牌機會窗口關閉。

根據SPAC研究公司的數據，過去三個月至少有六家亞洲的SPAC相關業者，已放棄在美國辦理合計規模達13億美元的IPO計畫。12家已申請在香港 掛牌的「空白支票 公司」，也僅有一家開始交易。新加坡也出現類似情況，在今年1月的三起掛牌案完成後，SPAC活動便沉寂至今。

摩根大通投銀亞太主管烏蘭說，全球IPO市場今年來顯然相當寂靜，若要改變這種情況，市場波動性須降低，投資人也須更願意承擔風險。

在各國央行大開資金水龍頭之際，美國於疫情期間掀起SPAC熱潮，促使去年上市的企業數量創下新高，而亞洲的SPAC市場則較晚起步。香港、新加坡等地的證交所連忙制定自家的SPAC規範，以吸引一部分的SPAC活動，同時亞洲的鉅子和企業家也開始赴美國將空白支票公司掛牌。

今年放棄在美國SPAC掛牌計畫的亞洲業者，包括基滙資本和香港的時代資本。來自亞洲的弘毅投資收購公司與Serendipity資本收購公司，已正式中止在美國的掛牌計畫。

SPAC的市場熱區美國，已眼見相關潮流由盛轉衰，原因是投機性投資降溫，以及美國證管會（SEC）提案打壓SPAC過度樂觀的成長和獲利預測，導致部分國際銀行業者對空白支票公司的涉入縮手。美國股市先前的榮景點燃SPAC活動熱潮，目前超過600多家SPAC公司仍在尋覓收購對象。

在亞洲，SPAC市場的前景同樣黯淡。在香港，只有Aquila收購公司完成上市，其他11家仍在籌備階段。路透上月報導，VMS資產管理公司支持的空白支票公司，已因市場動盪暫緩IPO。

Ballingal投顧公司分析師布倫納哈塞特說，由於美國SEC提案的法規更動，形同讓SPAC掛牌更趨近於傳統IPO，加上大型投資機構也限制SPAC活動，預料香港和新加坡對SPAC活動的興趣將持續降溫。