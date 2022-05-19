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三星晶圓代工 挖台積客戶高通

記者尹慧中／綜合報導

三星晶圓代工大挖台積電客戶展現成果。依據三星集團發布的首季業務報告，集團前五大客戶洗牌，首度納入高通，原本在前五大的Verizon則已不在前五大之列。

台積電一向不評論競爭對手訊息。業界分析，高通成為三星集團前五大客戶，主要是高通在三星晶圓代工投片量大增所致，不過，交換條件是三星必須提高自家智慧手機採用高通晶片量。

高通是全球通訊晶片大廠，產品線廣，需要龐大的晶圓代工產能支援，長期以來就是台積電主要客戶，三星積極發展晶圓代工，高通也是其拉攏的對象。

數據顯示，高通去年貢獻台積電營收約7.6%，是台積電第五大客戶，不過，台積電因生產品質穩健，來自客戶群投片生產規模是三星四倍以上，兩者仍有經濟規模差異。

南韓媒體解讀，高通成為三星前五大客戶，是因為三星Galaxy S22手機增加高通晶片用量，進而帶動三星旗下晶圓代工業務成長挹注營收。

日前業界傳出，因生產品質考量，高通將把新款5G旗艦晶片「驍龍 8 Gen 1 Plus」代工訂單由三星轉至台積電，採用台積電4奈米製程生產，預計第3季放量，後續高通能否維持在三星前五大客戶名單內，仍待觀察。

南韓媒體近期解析，根據三星集團發布的首季業務報告，前五大銷售來源是蘋果、百思買、德國電信、高通和Supreme Electronics。上述五家公司約占三星首季營收14%，高通首度列入前五名，至於過往處於前五名的Verizon則被排除在外。

三星Galaxy S系列手機在美國和中國市場均搭載高通驍龍處理器，於歐洲和南韓市場則推出搭配三星自家Exynos晶片的手機。不過，今年在南韓推出的Galaxy S22也配備高通晶片，使得整體三星Galaxy S系列手機搭載高通處理器用量大增。

研究機構數據顯示，三星今年首季在全球智慧手機出貨量穩居冠軍，順勢帶動高通晶片出貨。

研究機構Canalys分析，今年首季三星出貨智慧機7,370萬支，單季出貨總數居品牌廠最大，市占率約24%，相對去年同期提升2個百分點。

三星 高通 台積電

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