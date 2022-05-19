Sony攻元宇宙 將發展跨平台遊戲

日本Sony集團表示，已準備好在發展元宇宙技術上扮演領導角色。 (歐新社資料照片)

Sony集團表示，已準備好在發展元宇宙 技術上扮演領導角色。各界看好這項技術將顛覆許多產業，並創造出新的發展動力，身為消費電子和娛樂大廠的Sony，自然不會錯過這個大好商機。

路透報導，Sony執行長吉田憲一郎18日在戰略簡報中表示，「元宇宙不只是個社群 平台，也是遊戲、音樂、電影 、動畫等娛樂相互交錯的即時網路空間」，並表示可能利用免費線上遊戲「要塞英雄」（Fortnite）做為線上社群空間。

在截至3月底止的去年度期間，Sony的遊戲、音樂和電影部門貢獻三分之二的營業利益，顯示在吉田和前任執行長平井一夫的領導下，該集團已從一家消費性電子製造商轉型為準備好往元宇宙發展的娛樂巨擘。

該公司擁有遊戲機PlayStation 5，是遊戲界的一大霸主，但觀察家表示，Sony現正面臨跨平台和雲端遊戲崛起的風險，這些遊戲可能降低獨占平台的影響力。

Sony正在調整相關策略，2018年已讓Fortnite能跨平台遊玩。Fortnite開發商Epic Games本周也表示，在PS平台上購買的遊戲內貨幣「V-Bucks」，將可在其他平台上使用。

Epic執行長史溫尼在推特發文表示：「PS遊戲機在社群遊戲革命中扮演了重要角色；這場革命將扶植元宇宙的發展，使其成為新的娛樂媒體。」