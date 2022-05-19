我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州通報美國今年首例「猴痘」感染 患者曾赴加拿大

特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

Sony攻元宇宙 將發展跨平台遊戲

編譯易起宇／綜合報導
日本Sony集團表示，已準備好在發展元宇宙技術上扮演領導角色。 (歐新社資料照片)
日本Sony集團表示，已準備好在發展元宇宙技術上扮演領導角色。 (歐新社資料照片)

Sony集團表示，已準備好在發展元宇宙技術上扮演領導角色。各界看好這項技術將顛覆許多產業，並創造出新的發展動力，身為消費電子和娛樂大廠的Sony，自然不會錯過這個大好商機。

路透報導，Sony執行長吉田憲一郎18日在戰略簡報中表示，「元宇宙不只是個社群平台，也是遊戲、音樂、電影、動畫等娛樂相互交錯的即時網路空間」，並表示可能利用免費線上遊戲「要塞英雄」（Fortnite）做為線上社群空間。

在截至3月底止的去年度期間，Sony的遊戲、音樂和電影部門貢獻三分之二的營業利益，顯示在吉田和前任執行長平井一夫的領導下，該集團已從一家消費性電子製造商轉型為準備好往元宇宙發展的娛樂巨擘。

該公司擁有遊戲機PlayStation 5，是遊戲界的一大霸主，但觀察家表示，Sony現正面臨跨平台和雲端遊戲崛起的風險，這些遊戲可能降低獨占平台的影響力。

Sony正在調整相關策略，2018年已讓Fortnite能跨平台遊玩。Fortnite開發商Epic Games本周也表示，在PS平台上購買的遊戲內貨幣「V-Bucks」，將可在其他平台上使用。

Epic執行長史溫尼在推特發文表示：「PS遊戲機在社群遊戲革命中扮演了重要角色；這場革命將扶植元宇宙的發展，使其成為新的娛樂媒體。」

元宇宙 社群 電影

上一則

戰爭效應 14國禁糧出口

下一則

三星晶圓代工 挖台積客戶高通

延伸閱讀

黑白集／蔡EE與金小胖 台灣與北韓沒兩樣

黑白集／蔡EE與金小胖 台灣與北韓沒兩樣
娛樂／楊紫瓊「媽的多重宇宙」扮華裔媽 搞笑拯救世界

娛樂／楊紫瓊「媽的多重宇宙」扮華裔媽 搞笑拯救世界
「奇異博士2」中國市場踢鐵板 全因一顆報箱鏡頭？

「奇異博士2」中國市場踢鐵板 全因一顆報箱鏡頭？
為何不找幻視？伊莉莎白歐森為「奇異博士2」解答

為何不找幻視？伊莉莎白歐森為「奇異博士2」解答

熱門新聞

市場策略師與技術分析師認為，美股最近雖然跌跌不休，但此刻進場逢低承接的時候未到。美聯社

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

2022-05-12 08:59
馬斯克表示，將暫停推特的收購案。路透

收購推特案暫踩煞車 馬斯克曝原因 推特股價重挫

2022-05-13 09:42
因另一家主要零售商警告成本壓力上升，證實投資人對通膨上升和重新點燃2022年殘酷拋售的最嚴重擔憂，道瓊工業平均指數18日創下2020年來單日最大跌點。美聯社

零售商示警通膨 道指重挫1165點

2022-05-18 17:14
特斯拉執行長馬斯克。 (路透)

馬斯克認為美國經濟已在衰退 或會持續18個月

2022-05-16 23:10
電動車大廠特斯拉沒進史坦普ESG指數之內。(路透)

特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

2022-05-18 21:46
美國股市近來走下坡，縱有間歇式的反彈，漲勢也難以為繼。美聯社

美股走空 熊市「悲傷五階段」現在走到哪了？

2022-05-18 07:15

超人氣

更多 >
周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理

周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理
零售商示警通膨 道指重挫1165點

零售商示警通膨 道指重挫1165點
南加教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會

南加教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會
一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案

一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案
4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝

4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝