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戰爭效應 14國禁糧出口

編譯林奕榮／綜合報導

俄羅斯烏克蘭兩大糧食出口國的軍事衝突，引發小麥價格飆漲，目前已有14個國家禁止小麥和其他糧食作物出口；國際糧食政策研究所（IFPRI）示警，若俄烏戰事曠日廢時，全球糧食短缺的危機將日益升高，也將有更多國家實施出口禁令。

IFPRI追蹤的資料顯示，到目前為止，阿根廷、阿爾及利亞、埃及、印度、印尼、伊朗、哈薩克、科索沃、土耳其、烏克蘭、俄羅斯、塞爾維亞、突尼西亞、科威特等14國已禁止糧食出口，種類涵蓋小麥、棕櫚油等商品。

IFPRI表示，俄羅斯與烏克蘭是許多重要榖物和含油種子的前五大出口國，包括大麥、向日葵、葵花油、玉米。另外，依據世界銀行的資料，俄羅斯與烏克蘭分別占全球小麥出口29%。

烏克蘭危機導致全球通膨高漲之際，許多國家管制小麥和其他糧食作物出口；為了應對小麥價格不斷上漲，印度上周末宣布禁止小麥出口，成為最新一個實施禁令的國家，也讓小麥期貨應聲連漲兩天。

印度政府表示，管制小麥出口的原因是天候因素，當局宣稱，受暴雨和熱浪影響，小麥產量大幅下滑；印度媒體則報導，實施小麥出口禁令是為了「管控國家整體糧食安全」。

IFPRI報告指出：「新冠疫情相關的供應鏈亂象，以及去年乾旱導致收成不佳，已使糧價上揚；對全球糧食市場而言，俄烏戰爭來得很不是時候。」

除了食物價格上揚，許多食品的供應也出現不確定性；IFPRI的分析師指出，俄烏戰爭延續，讓糧食短缺的可能性升高，尤其是穀物和植物油。

烏克蘭政府則表示，戰爭導致穀物、肥料和植物油無法出口，且農田受損，農民無法正常耕作。烏克蘭並指控，俄羅斯竊取數十萬噸穀物並轉售。

七大工業國（G7）上周末已發布警告，烏克蘭有大批穀物堆積在港口，若俄羅斯不解除對烏克蘭穀物出口的封鎖，可能爆發全球飢荒危機。

俄烏衝突引發小麥價格飆漲，目前已有14個國家禁止小麥和其他糧食作物出口。（路透）
俄烏衝突引發小麥價格飆漲，目前已有14個國家禁止小麥和其他糧食作物出口。（路透）

烏克蘭 俄羅斯 印度

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