三星學蘋果 開發手機專用AP晶片

三星正在開發Galaxy智慧手機專用的應用處理器。(路透)

南韓經濟日報（Korea Economic Daily）引述匿名產業消息人士報導，三星 電子正為Galaxy智慧手機 開發應用處理器（AP），計畫2023年前完成晶片 設計，目標2025年起安裝在自家的旗艦Galaxy智慧手機系列。

這是三星首度開發專門用於Galaxy智慧手機的晶片。此前，三星的行動部門都是向高通、聯發科等供應商採購手機晶片。

另外，三星「半導體事業暨裝置解決方案事業部」（DS部門）所生產的旗艦Exynos行動晶片，也已被用於三星一些最新款的Galaxy智慧手機中。

三星電子在今年稍早推出Exynos 2200，號稱能為智慧手機提供電腦主機等級的遊戲體驗。這款晶片是以三星最先進的製程—4奈米極紫外光微影製程打造，用於該公司最新款手機Galaxy S22系列中。

消息人士說，一旦新型的行動應用處理器推出後，三星計畫只在中低階智慧手機中採用當前的Exynos晶片系列。

開發新的行動AP晶片，是三星想透過打造自己的技術生態體系來超越蘋果的行動之一。根據Counterpoint Research的數據，雖然三星在高階智慧手機市場去年市占達18.9%，高於蘋果的17.2%、小米的13.5%，但在銷售額方面，蘋果公司在智慧手機銷售額為1,960億美元，遠遠高於三星的720億美元。

蘋果先前採用來自三星和英特爾供應的行動AP晶片，但在2011年開始就開發蘋果A系列自研晶片，用於iPhone和其他消費產品。一名南韓產業人士表示：「沒有類似像蘋果一樣的自家生態系，三星落後於中國品牌只是早晚的事。」