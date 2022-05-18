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柏南克談通膨 批鮑爾慢半拍

編譯季晶晶／綜合報導
美國聯儲會前主席柏南克（右）批評現任主席鮑爾（左）面對通膨反應太慢。另一位前主席葉倫（中）則避免指摘繼任者。(路透)
美國聯儲會前主席柏南克（右）批評現任主席鮑爾（左）面對通膨反應太慢。另一位前主席葉倫（中）則避免指摘繼任者。(路透)

美國聯準會（Fed）前主席柏南克表示，聯準會現任領導階層面對美國通膨飆升的反應太慢，因此將面臨一段停滯性通膨時期，也就是經濟成長停滯但通貨膨脹居高不下。他也提到近來劇烈波動的比特幣，認為它無法替代實體貨幣。

柏南克16日接受CNBC採訪時表示：「總體而言，前瞻指引在一定程度上拖慢聯準會對通膨問題的反應，事後看來，這是個錯誤，我認為他們也同意這是個錯誤。」

柏南克說，Fed主席鮑爾與其他官員選擇以漸進方式因應通膨飆升，因為不想重蹈2013年「減碼恐慌」嚇得市場措手不及的覆轍，但反應慢半拍會導致經濟表現變差。

柏南克同時告訴紐約時報，「即使是在良性狀況下，經濟也應會放緩」。美國4月消費者物價比一年前勁增8.3%，雖然已有緩和，但他認為還是太高了。所以，未來一、兩年會有一段時間成長低迷、失業率略升，但通膨仍居高不下，可以稱之停滯性通膨。

柏南克說，從勞動市場的強勁程度來看，就算利率略高於中性，也不會將經濟推下懸崖，也許意味「經濟放緩」，甚至停滯，但不會是嚴重衰退。

柏南克是在新書《21世紀貨幣政策》出版前，在媒體露面發表評論。聯準會前主席指摘繼任者並不尋常，兩位聯準會前主席葛林斯班和葉倫，似乎都刻意避免批評。柏南克的評論是一個值得注意的例外，但他的措辭也很謹慎，並未特別苛刻。

另外，柏南克也提到，他不認為比特幣能替代法幣，「如果比特幣是法定貨幣的替代品，就可以用比特幣去買食品雜貨，但沒有人用比特幣買雜貨，因為它太貴而且太不方便」。他並表示，比特幣無法「儲存價值」或成為「數位黃金」，「做為一種投機資產是成功的」，但現在顯露出缺點，「比特幣的潛在使用價值是做勒索軟體或類似的事」。

不過，柏南克對數位資產的看法似乎因時間而產生了變化。2013年時，他致函國土安全委員會指出，「儘管虛擬貨幣可能構成執法相關風險，但在某些領域可能有長期前景，特別是如果創新帶來更快速安全又較有效率的支付系統」。

2015年，柏南克說，比特幣從技術觀點來看很有趣，但其波動性和匿名特性「存在嚴重問題」。

比特幣 聯準會 虛擬貨幣

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