巴菲特股市第一季大血拚

「股神」巴菲特執掌的波克夏 公司在第1季股市動盪期間的操作更加積極，最新揭露文件顯示除了繼續加碼蘋果和西方石油 的股票 外，還新增了花旗集團、汽車貸款服務業者Ally金融和媒體娛樂公司派拉蒙全球，至於早在1989年來就長期持有的富國銀行則全數出脫。

根據美國證管會（SEC）16日公布的文件，波克夏在上季結束時持有約29億美元花旗股票，也新增26.1億美元派拉蒙全球持股，以及近3.9億美元的Ally金融。此外，還新增藥物分銷服務公司McKesson、再保業者Markel和德州化工公司Celanese，同時出清早在1989年來就長期持有的富國銀行。

波克夏第1季繼續增持石油公司雪佛龍、西方石油、對遊戲開發商動視暴雪進行併購套利押注、買進惠普（HP），蘋果股票也在增持名單上。

目前蘋果在波克夏整體持股占比達42.79%，仍是最大持股部位，第二、第三大持股則是美國銀行與美國運通。至於2月底開始買進的西方石油，已成波克夏的前十大持股之一。

華爾街日報指出，波克夏遞交的這份最新文件顯示的一大重點，就是市場動盪讓該公司開始大舉「血拚」。

波克夏的現金部位在2021年底接近創紀錄高點，但在今年初動用數百億美元買進股票。

波克夏上季大買雪佛龍、西方石油，可能反映該公司押注商品價格將維持高檔一段時間，是針對通膨進行避險。Edward Jones高級股票研究分析師沙納漢表示，能源股也具有巴菲特向來青睞的兩大特色，包括低估值，以及以庫藏股和股利形式提供的股東報酬。

波克夏也加碼買進銀行股，這類股票通常也是估值相對低且提供配息。上季買進550萬股花旗股票。此舉也代表波克夏逆轉在2020年大賣銀行股的操作。

在此同時，電影「大賣空」主角原型、因放空次貸泡沫而成名的投資人貝瑞（Michael Burry）在第1季放空蘋果股票。

貝瑞的避險基金Scion資產管理公司在截至3月31日持有對20.6萬股蘋果股票做空的賣權。