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美將放寬對委內瑞拉石油禁運 油價應聲跌 銅漲金跌

編譯劉忠勇／綜合外電

美國政府計劃放寬對委內瑞拉石油的禁運，以釋出更多石油給歐洲，導致原油價格應聲走跌。金價下跌，消費者支出數據推動美債殖利率走高。 銅價與多數基本金屬繼續反彈，受益於美國消費者支出強勁和中國防疫封控放鬆跡象。以下是整理自彭博的商品行情：

美國將放寬對委內瑞拉制裁

彭博引述知情人士報導，美國將允許歐洲公司繼續在委內瑞拉營運，將更多石油立即轉運歐洲大陸，同時雪弗龍將獲准在當地恢復營運。知情人士透露，美國支持的委內瑞拉反對派也支持此舉。

紐約商業交易所西德州中級原油（WTI）6月原油期貨下跌1.80美元，結算價報每桶112.40美元；布蘭特原油7月合約下跌2.31美元，結算價報每桶111.93美元。

原油期貨價格在常規交易時段結束之際延續跌勢，聯準會（Fed）鮑爾表示，如有必要，他會毫不猶豫地把利率提高到中性水平以上。

CIBC Private Wealth Management的高級能源交易員Rebecca Babin表示，放寬對委內瑞拉部分制裁的計畫「應該被視為積極進展，但不應該誤當成馬上就會對我們正在經歷的供應緊張有緩解作用，」

基本金屬續彈

銅價與多數基本金屬一道延續反彈勢頭，美國上月零售銷售穩步成長，成為消費者在高通膨情況下保持韌性的最新證據，這提振了市場信心。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示，股市反彈、美元今日上午疲軟以及消費者支出數據高於預期，推動銅價走高。「但這可能只是短暫的，僅僅是因為中國的情況」。

上海連續三天在隔離管控外無新增新冠感染者，達到重要的里程碑。上海官員此前曾表示，需要連續三天沒有社區傳播，是開始放鬆嚴厲封控措施和廣泛恢復商業活動的先決條件。

當地時間下午5:51，倫敦金屬交易所銅價上漲1.4%，至每噸9,366美元。鋁價上漲2.1%。鋅、鉛和錫價也上漲。

金價下跌

黃金價格下跌，美國上個月零售銷售穩步成長，表明消費者需求可以不受聯準會大幅升息的影響，推動美國公債殖利率走高。

美國3月零售銷售總額月比成長0.9%，3月增速上修至1.4%，表明儘管通膨率很高，但商品需求依然堅挺。美國股市上漲，而美國公債隨美元下跌。

Oanda高級市場分析師Ed Moya表示零售銷售報告顯示，「美國消費者仍具韌性，似乎準備好應對能源和食品價格上漲。強大的消費者意味著他們可以承受聯準會進一步升息，這可能是美國公債殖利率收高，而黃金回落的原因。」

截至紐約時間下午3:19，黃金價格下跌0.4%，至每英兩1,816.15美元，之前一度上漲0.7％；紐約商品交易所6月黃金期貨上漲0.3%，結算價報1,818.90美元。銀價持平，白金和鈀金上漲。

殖利率 金價 石油

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