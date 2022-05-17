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歐盟加緊轉向再生能源 所有新建築的屋頂都須裝光電板

編譯季晶晶／綜合外電
歐盟將加緊擁抱再生能源，所有新建築的屋頂都必須安裝太陽能板。路透
歐盟將加緊擁抱再生能源，所有新建築的屋頂都必須安裝太陽能板。路透

金融時報報導，歐盟計劃周三公布一項取名RepowerEU的計畫，加緊以再生能源取代對俄羅斯石油和天然氣的需求，其中規定所有新建築的屋頂都必須安裝太陽能板。

歐盟執委會希望到2030年，半數的能源來自再生能源。實現此一目標的總成本將高達數千億歐元，但每年在進口燃料上可節省840億歐元。

除新建築外，該計畫也要求現有的D類最耗能建築，屋頂必須裝太陽能板。

RepowerEU在公布之前還可能再修訂，但認為再生能源，加上液化天然氣進口和再生能源製成的氫氣，是對抗氣候變遷和實現能源獨立的最佳方式。歐盟民眾將為此每戶每年額外支付309歐元（約325美元）。

根據RepowerEU的文件，「在2021到2030的10年間，更高的燃料費用和減少天然氣消耗的額外努力，會推升能源系統的成本，平均每年增加近10%」。

另外，為加快風電場和太陽能發電場的建設，歐盟委員會也要求成員國指定能快速批核興建的特區。

歐盟承認，如果俄羅斯全面斷供天然氣，歐盟必須進行配給。屆時化學、玻璃和陶瓷業將受影響，它們占工業用氣的一半。而RepowerEU的提案如獲全面實施，預計可減少30%的天然氣消耗，相當於1,000億立方公尺。

歐盟 天然氣 俄羅斯

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