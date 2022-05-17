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美歐設半導體預警系統

財經新聞組／綜合報導
美歐將設半導體供應鏈干擾的早期預警系統，尋求避免陷入爭取晶圓廠的「補貼大戰」。（路透）
美歐將設半導體供應鏈干擾的早期預警系統，尋求避免陷入爭取晶圓廠的「補貼大戰」。（路透）

美國與歐盟預計16日宣布一項計畫，將攜手找出半導體供應鏈的干擾點，同時設立半導體供應鏈干擾的早期預警系統，並尋求避免陷入爭取晶圓廠的「補貼大戰」。

在地緣政治與疫情的氛圍中，半導體已被視為戰略資源。業界解讀，美、歐透過建立早期預警系統，將更能讓廠商掌握庫存與晶片動態，有助改善半導體供應鏈失衡狀況，戒除業界近年來「重複下單」的惡習，讓台積電、聯電等晶圓製造商更能有效調度產能，達到最佳化產能配置並滿足客戶需求。

對於美國與歐盟有意攜手的新計畫，台積電不予評論。台積電目前生產據點包括兩岸、美國，及已宣布將籌建的日本等地，同時也評估至歐洲設廠。

美歐貿易與科技委員會（TTC）於15至16日在法國巴黎召開，美國國務卿布林肯、商務部長雷蒙多、貿易代表戴琪都與會，歐盟的代表則包括歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）、競爭執委薇絲塔格（Margrethe Vestager）以及內部市場執委布勒東（Thierry Breton）。

雙方將宣布設立半導體供應鏈的「早期預警系統」，以通知彼此晶片短缺之處，並將協調對晶片製造商的補助，希望避免西方強權在爭取晶片業者設廠時陷入過度競爭。

彭博資訊引述聯合聲明草案指出：「貿易與科技委員會希望針對改善供應鏈韌性、提高貿易的可預測性和多元性，發展出共同路徑，探索共享的解決方案。」美國去年已設立自家的早期預警系統，監控東南亞的供應鏈。

全球電子產品需求暴增，至今仍為晶片荒所苦，促使美歐都爭取台積電等晶圓廠前往設廠。薇絲塔格說：「我們希望彼此能同意，補貼的高水準不會超過必要、符合比例且適當的水準。」一名美國官員也透露，美歐的目標是在鼓勵各自境內的半導體投資時，能彼此協調，不致掀起補貼競賽。

供應鏈 晶片 台積電

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