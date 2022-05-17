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日躉售物價暴漲10% 民眾苦了

編譯劉忠勇、陳律安／綜合報導

由於日圓重貶、能源和原物料成本激增，日本4月躉售物價暴漲10%，漲幅為歷來最大，勢將加重企業轉嫁成本的壓力，帶動未來幾個月的消費者物價加速攀升，導致民眾的支出預算更加拮据。

日本銀行（央行）16日公布，4月企業產品物價指數（CGPI）比去年同期大漲10%，不僅連續第14個月走高，更是1981年開始記錄這項數據以來的最大年增幅。CGPI為評估企業彼此購買產品與服務的價格指標。

根據報告，4月石油和煤炭產品價格年比大漲30.9%，木材和木製品價格勁漲56%，鐵礦砂和鋼鐵價格也大漲29.9%，餐飲產品價格也攀升3.7%。

日本躉售物價大漲，勢將加重企業轉嫁成本的壓力，也成為通膨壓力加劇的最新證據，強化市場認為未來幾個月消費者通膨將加速攀揚的預期。日本20日將公布4月消費者物價指數（CPI），扣除食品價格的核心指數預料將年升2%。

愈來愈多日本企業都已漲價，以反映日增的成本，導致消費者更加阮囊羞澀。第一生命經濟研究所首席經濟學家熊野英生說，日圓匯價3月以來重貶，加劇躉售物價的漲幅，當前的弱勢日圓對日本經濟是弊大於利，核心CPI幾乎篤定會升至2%，消費者信心不好容易才因新冠疫情回穩而好轉，如今可能再受衝擊。

熊野英生認為，若日本政界要在7月的參院選舉前處理通膨問題，日銀採取行動的壓力將更大。路透報導，日本政府正在擬定今年度的第一份追加預算案，規模2.7兆日圓（209億美元），內容包括斥資1.17兆日圓，補貼汽油批發商等措施，以因應高漲的油價，並將提撥1.52兆日圓至預算準備金。

到目前為止，日本消費者物價的上漲速度都比躉售物價還慢，一些日銀官員則擔心，一般家庭所感受到的物價漲幅可能甚於實際漲幅，悲觀認為工資成長會跟不上通膨，從而縮衣節食。

日本 預算 指數

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