麥當勞表示，將把全部的俄國資產轉售給當地買家。（路透）

速食巨人麥當勞 16日說，在俄羅斯 營運逾30年後，將撤離俄國 市場，為此將註銷12億至14億美元（約新台幣417億元）的資產價值。麥當勞表示，將把全部的俄國資產轉售給當地買家。同日，雷諾汽車也宣布將價值逾2億美元的俄羅斯資產出售給當地政府。

麥當勞已開始出售在俄國的業務，成為俄國2月入侵烏克蘭以來最新一家撤出俄國的大型西方企業。麥當勞在俄國經營32年，共有850家門市，84%為直營店、其餘為加盟店，總共僱用約6.2萬人。俄國與烏克蘭業務占麥當勞全球營收9%，占營業利益3%。麥當勞16日發表聲明指出：「俄烏戰爭引發的人道危機，以及戰爭造成不可預測的經營環境，使麥當勞做出結論，就是繼續擁有俄國業務已不再可行，也不符合麥當勞的價值。」

總部在芝加哥的麥當勞3月初宣布暫時關閉俄國門市，但將繼續支付雇員薪資，到了16日則表示，將尋求一名俄國買家，並計劃將當地員工的未來就業納入交易條款，預計為退出俄國業務認列12億至14億美元的費用，以支應相關成本。俄國買主將不能再使用麥當勞的名稱、金色拱門標誌、品牌和菜單。麥當勞仍將保有在俄國的商標。

麥當勞第一家俄國門市1990年在莫斯科市中心開張，是美國與蘇聯冷戰時期緊張態勢緩和的有力象徵。當時柏林圍牆才剛倒塌不久。

雷諾汽車16日稍早也宣布，以「象徵性的金額」將俄羅斯資產出售給俄國政府 ，但保留六年內買回這些資產的權利。雷諾握有俄羅斯最大製車商AvtoVAZ的68%股份，而這家俄國公司擁有當地頂級汽車品牌拉達（Lada）。拜AvtoVAZ所賜，俄羅斯去年成為雷諾集團僅次於歐洲的第二大市場，年銷售了約50萬輛車。

俄羅斯工業和貿易部在聲明中說：「雷諾集團已簽署協議，將其俄羅斯資產轉讓給俄羅斯聯邦政府和莫斯科政府。」根據協議，雷諾將保留六年內買回AvtoVAZ股份的選擇權。雖然沒有提供財務細節，但俄羅斯工業和貿易部長4月曾說，雷諾計劃以「象徵性的1盧布」價格出售其俄羅斯資產。