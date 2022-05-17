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歐盟今年經濟 恐現零成長

編譯陳家齊／綜合報導

歐盟執委會16日表示，歐洲地區經濟的疫後復甦已經幾乎喪失動力，全面下修歐元區今、明兩年的經濟增長預期。而在極端不利的狀況下，俄羅斯斷絕天然氣供應形成重大衝擊，物價將急速飆升，歐元區今年的經濟增長率將趨近於零。

歐盟執委會在最新報告之中預測，在最糟糕的情況之下，估計歐元區今年國內生產毛額（GDP）將只能勉強增長0.2%，而通貨膨脹年增率將會達到9%。到2023年，歐元區的經濟增長率也將比基本預估少掉1個百分點。

這是俄羅斯入侵烏克蘭、歐美西方國家對俄國進行強力制裁以來，歐盟執委會第一次發表經濟預測數據。

在此之前，歐元區原本估計今年可有4%的健康增長，2023年也會有2.7%的成長幅度，現在都因俄烏戰爭全面翻盤，下修至今年的2.7%與明年的2.3%。

新的預估數據也顯示，歐盟第一大經濟體德國要等到今年第4季經濟規模才能回升到疫前水準，而遭到疫情重創的西班牙，更是要到明年第3季之後，才有可能回復到疫前水準。

歐盟原本也估計，歐元區今年的通膨率為3.1%，明年為1.7%，如今在能源價格飆漲的威脅下，歐盟改而估計今年的通膨率將會是6.1%，明年也將達2.7%，全都超過歐洲央行（ECB）所期望的2%水準。

歐盟 俄羅斯 疫情

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