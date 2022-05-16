美商務部加強調查太陽能廠洗產地避關稅 盯上八家業者

美國商務部正加強調查國外太陽能公司是否規避太陽能產品進口關稅。路透

美國商務部 正加強調查國外太陽能公司是否規避太陽能產品進口關稅 ，尤其針對一些大廠嚴加檢視。

彭博資訊報導，美國商務部點名八家太陽能業者，包括中國太陽能廠隆基綠能 科技、天合光能和晶科能源等業者，強制回答問題並提交更多關於他們是否藉由在東南亞組裝中國製太陽能產品的方式，規避美國關稅措施的資訊。

這項調查已影響美國太陽能產業，也打亂美國降低碳排放的計畫，因為企業在面臨可能被額外徵收高額關稅之際暫停裝設計畫並取消出貨。

美國的調查行動，也讓這些多數位於中國的世界太陽能大廠正把重心和產品轉往成長中的歐洲市場。

消息拖累中國太陽能大廠的股價16日重挫，晶科能源大跌5.3%、天合光能下跌4.1%，隆基綠能跌2.5%。

根據美國商務部公告信函，這些設在柬埔寨、馬來西亞、泰國和印尼的八家太陽能公司必須在5月27日前呈交資訊，包括股權結構和製造過程的材料來源。

美國商務部要到今年8月29日才會公布有關規避太陽能進口關稅的初步調查結果，最終判定的期限則延至2023年4月。

其他遭美國商務部調查的太陽能業者包括阿特斯陽光電力集團（Canadian Solar）、南韓韓華Q Cells、中國比亞迪、柬埔寨New East Solar以及越南Boviet Solar Technology。全球市值最大太陽能公司隆基綠能則是旗下越南事業Vina Solar Technology遭調查。