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亞馬遜臉書 暫停人力招聘

編譯林聰毅／綜合報導
亞馬遜去年的員工數是2019年的兩倍，但現在員工已過度飽和。（路透）
亞馬遜去年的員工數是2019年的兩倍，但現在員工已過度飽和。（路透）

美國科技業者2019年底以來一直忙於因應防疫封鎖、供應鏈混亂、成本和利率上升等問題，如今還須應付之前擴張業務、需求卻未出現的窘境，紛紛開始縮衣節食。從電商巨擘亞馬遜到社群媒體巨人臉書，都已在放慢招聘腳步，甚至裁減人員，以適應這個「市場新現實」。

員工為全美第二多的亞馬遜，財務長歐爾薩夫斯基上月坦承，需求前景非常不穩定，有必要使產能更能配合需求。

歐爾薩夫斯基承認之前擴張太快，並表示上季隨著新冠疫情減緩，員工返回崗位，「很快從人手不足變成人力過剩」。亞馬遜去年的員工數是2019年的兩倍，但現在員工已過度飽和。

問題在於，亞馬遜聘僱員工的速度超過銷售額的成長速度，是產能過剩和效率下滑的跡象。該公司過去12個月平均每位員工帶進29萬7,107美元營收，遠少於2019年（新冠疫情之前）的35萬1,531美元，因此銷售生產率下降了約15%。

羅素1000指數的其他成分企業也遭遇類似情況，其中一些是營收因為新冠疫情而銳減後，還沒回到疫情前的水準，例如郵輪業者嘉年華（Carnival） 的銷售額，已從2019年的近210億美元陡降至約35億美元，隨管理階層控制成本，員工人數已從10萬多人減少至不到4萬人。員工人均營收減少，未必代表意味著前景堪慮，但若過度擴張，可能遇到麻煩。科技公司的因應之道是削減成本、減少現金消耗並專注於基本面。臉書母公司Meta正在調整僱用目標，發言人說：「我們根據業務需求，定期重新評估人才庫，我們正據此減緩人力成長。」為了實現此目標，Meta已在員工數大幅成長的情況下急踩煞車，並已取消原定為延攬低階及中階新進員工所準備的面試。

追蹤上市與非上市新創公司裁員的網站Layoffs.fyi指出，從2月開始裁員的人數激增，包括外送「幽靈」廚房新創公司Reef、名人視訊平台Cameo，以及節食和健康應用程式Noom等公司。

疫情 亞馬遜 營收

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