通膨是否觸頂 秋天是關鍵

克里夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）13日表示，美國通膨年增率須「連續幾個月」都呈現縮小狀態，才能安全得出通膨已經觸頂的結論。

她說，如果數據並未顯示問題改善，考慮在9月聯準會（Fed）利率 會議上，支持加快升息 腳步。

梅斯特13日在一場貨幣政策論壇致詞時表示：「通膨走高的風險仍然很大，特別是俄烏戰爭持續，加上中國清零防疫政策會更擾亂供應鏈 。」她說：「我需要數個月的時間來看通膨數據是否連續幾個月都穩定往下，然後才能夠下結論說通膨已經觸頂了。」梅斯特指出，目前Fed在6月和7月開會時各升息0.5個百分點（2碼）獲得廣泛支持，她也覺得適當。所以秋天才將會是關鍵時刻。屆時才能判定物價漲勢是否已由40年高點轉弱，升息的速度須如何相應調整。

她表示，「如果在9月決策會議之前，每月的通膨數據提供有力證據支持通膨正在走低，那麼升息的腳步可以變慢。若是通膨不見緩和，就可能需要加速升息。」「運氣好的話，供應鏈亂象開始退散，勞動參與率繼續增加。供應吃緊緩解，產品與勞動市場的供給能與需求取得更佳平衡。然而，我們不能依靠運氣。」

美國聯邦資金目標利率現在介於0.75%到1%，再經過兩次升息之後，利率就會到達是要刺激成長、還是限制成長的區間。

梅斯特認為，屆時決定利率的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）成員，開始會有下階段的貨幣政策該怎麼走的觀點。