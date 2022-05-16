防禦性類股 成投資人新歡

在美股 13日強勁反彈後，投資 人本周可望獲得喘息空間，但分析師多認為市場仍無觸底跡象，投資人將繼續身陷激烈震盪的困境。但一些具有防禦性的類股正逐漸浮出，包括受益於利率上升的銀行股、高股利率且股價低廉的價值股，一些敢於承受震盪的投資人也正在押注中股的「解封行情」。

MSCI AC世界指數已比六個月前的頂峰大幅回檔17%，接近空頭市場，美股也跌入更深的修正區。在美債殖利率 漲勢有望稍歇之際，投資人本周可望喘息，並將密切關注聯準會（Fed）主席鮑爾17日的談話、4月零售銷售、零售商財報等重要事件，但分析師多認為，市場近期仍未脫離困境，投資人仍將「逢漲即賣」。

不過，晨星集團美股策略長席凱拉指出，股價回檔已開始對長線投資人產生吸引力。利率上升使投資人偏愛高股息收益率的個股，MSCI世界高股息收益率指數成分企業未來12個月的收益率預估為3.8%，今年來該類股的投資報酬率比大盤高出十個百分點。

原料商品及銀行等價值股也有上漲空間，標普純價值股指數成分股的預估獲利已上升。石油及天然氣類股今年來表現強勁。富國銀行分析師指出，能源類股後市展望看好，全球油、氣市場仍處於結構性的供給短缺。

中國股市目前似乎不利，但瑞信及Invesco等機構預期，在各大城市解封後，中股可望反彈。

正在解封的東南亞股市也提供投資機會，包括能源及金融股。

防禦性類股也具有吸引力。摩根史坦利（大摩）指出，投資人對美國醫療股及歐洲公用事業與電信股仍應抱持「相對建設性」的看法。整體而言，大摩偏好日股甚於美股。