美日峰會定23日登場 傳將敲定半導體研發製造合作

美日領袖峰會定23日舉行，據傳兩國將達成協議，加強半導體製造和研發合作。 路透

美國總統拜登 預計5月下旬出訪亞洲，日本 政府消息人士透露，日本和美國將在預定23日舉行的領袖峰會上，承諾加強半導體研發和製造的合作。

每日新聞引述消息人士報導，預期日本首相岸田文雄和美國總統拜登將在峰會上達成協議，目標是建立一個框架，確保國內半導體庫存在緊急情況下不虞匱乏，並深化兩國經濟安全合作關係。

在這場峰會上，岸田和拜登預計將就先進半導體的製造和研發達成協議，並將為兩國的國內製造建立零件供應分享系統。兩國政府也正推動成立共同研發先進半導體的工作小組。

消息人士說，美日兩國也正考慮發布共同聲明，但聲明內容仍在調整，可能會增加外太空和數位網路等新國防領域的合作。

在中國持續擴大在東亞的軍事力量和影響力之際，半導體供應高度依賴南韓和台灣的狀況令人日益擔憂。

新冠肺炎疫情使全球晶片荒問題成為關注焦點，如何在戰爭、天災和其他突發事件發生時可靠地取得這項關鍵技術，已成為重大議題。

美國華府正準備在拜登這次上任後首次訪日的同時，宣布成立「印太經濟架構」（IPEF）。這是由美國主導的經濟夥伴關係框架已獲日本政府支持，目的是促進公平貿易和改善半導體等產品的供應鏈，以回應中國的「一帶一路 」經濟倡議。