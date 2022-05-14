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沒得買了…印度禁止小麥出口 即刻生效

編譯羅方妤／即時報導
全球糧價因俄烏戰爭上漲之際，印度卻正在禁止小麥出口。路透
全球糧價因俄烏戰爭上漲之際，印度卻正在禁止小麥出口。路透

美國CNN報導，自今年2月24日俄國侵烏以來，黑海地區的小麥出口量，使全球買家轉向印度購買小麥緩解供應短缺。然而，全球糧價因俄烏戰爭上漲之際，印度卻正在禁止小麥出口。

印度商工部國際貿易局（DGFT）發表聲明指出，小麥出口禁令即刻生效，除了持有已簽發不可撤銷的信用憑證，或印度政府授予依賴小麥保障糧食安全的國家出口許可等狀況之外。

印度是全球第二大小麥生產國，其產量大部分都是供國內消費。印度政府指出，小麥價格上漲和保障印度與周圍弱勢國家糧食安全，是修改小麥出口政策的催化劑。

印度突禁小麥出口 全球小麥供給警鈴大響

編譯林奇賢／綜合外電

印度政府13日突然宣布，即刻起禁止小麥出口，理由是該國的糧食安全正受到威脅。此舉卻衝擊小麥供給，恐將全球小麥價格推至新高，進而打擊亞洲、非洲國家收入較低的消費者。

路透報導，嚴酷的熱浪削減了印度當地小麥產量，讓該國小麥價格飆升至史上最高，迫使印度當局禁止小麥出口。不過，印度當局表示，仍將允許出口至已有信用狀支持的買方，以及那些「有糧食安全需求」的國家。

在俄烏戰爭2月底開打後，黑海地區的小麥出口銳減，使全球買家開始倚賴全球第二大小麥生產國印度。印度不久前還把今年度小麥的出口目標，訂為歷來最高的1,000萬噸。

一家總部位於孟買的全球貿易經銷商說：「這道禁令來得很突然。我們先前預計（印度政府）在兩、三個月後才會限制出口，但如今似乎是通膨數字使政府改變心意。」

在糧食和能源價格的帶動下，印度4月零售通膨年增率衝至八年高點，讓經濟學家更加相信印度央行將必須更猛烈地升息，才能控制物價

印度 俄國

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