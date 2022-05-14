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美柴油飆漲 加劇貨運困境

編譯任中原／綜合外電

全美柴油價格衝上歷史新高，壓制卡車業營運，打亂企業貨物運輸預算，使供應鏈成本升高，拉高傳統產業的營運成本，加重農產品及各項消費品的通膨壓力，並抑制經濟成長。

能源資訊局（EIA）數據顯示，近兩個月來重型卡車用柴油每加侖上漲逾1.50美元，全國平均價格升到每加侖5.62美元；，新英格蘭及東岸中部各州甚至超過6美元，油價一向較高的加州更達6.46美元。由於目前柴油庫存量處於歷史低點，能源經濟學者預估到今年夏末時，可能漲到10美元。

美國卡車業者一般都規模較小，現金流量有限，因此柴油價格上漲對業者的衝擊尤大。業者指出，漲價速度超過他們的承受程度；由於客戶重新考慮營運計畫，消費者也因為產品價格上漲而減少購買，因而面臨面臨歇業壓力。

卡車業者通常以加收燃料附加費，來因應柴油價格上漲，但現在由於貨運需求減少，且客戶要求各項費率都要恢復到疫情之前的水準，使卡車業者很難再用這種方式轉嫁成本，只能自行吸收，直接吃光營業獲利。規模較大的卡車公司通常都與客戶訂有長期合約，內容包括燃料附加費條款，因此營運較不受柴油價格波動的影響。

運輸成本上升也影響其他傳統產業營運。建材業者指出，目前貨運成本已比去年上升15-20%；一些客戶因為建材成本上升而重新考慮房地產開發計畫，建材業者也不得不另外找尋找較接近的工地；業者雖儘可能改用鐵路運貨，但並不容易安排。

全美商用車輛（包括大卡車）一年約消耗365億加侖柴油；2019年（最新數據）機動車輛共消耗1,116億加侖柴油。一般消費者雖不會直接用到柴油，但貨運成本上升將導致各種產品價格上漲，拉高通膨並衝擊經濟成長。

農產品產銷也耗用大量柴油，油價上漲可能迫使農民減少栽種面積或肥料用量，使糧食供給益發吃緊，帶動糧價進一步上漲。

油價 加州 新英格蘭

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