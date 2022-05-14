鮑爾：6、7月將各升息2碼

聯準會主席鮑爾表示，在接下來的兩場會議中，每次再調高2碼應該是已攤開在桌上的選項。（歐新社）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾 12日重申，未來兩次（6、7月）決策會議可能各升息 2碼，他雖再次表明目前「未積極考慮」一次升3碼，但也澄清Fed並未完全排除這個可能性，並且警告要把通膨率壓低到2%目標，將造成經濟的「一些痛苦」。

聯邦參議院同日則通過鮑爾續任Fed主席的人事案。

全球金融市場在經歷震盪的一周後，13日盤中稍微喘息，美股三大指數 早盤漲0.8%~1.8%，道瓊工業指數漲逾200點，以科技股為主的那斯達克綜合指數強勢回升逾2%，美元指數則持平於104.77。分析師指出，投資人認為Fed淡化一次升息3碼的可能性而逢低買進，但美股後市仍面臨壓力。

鮑爾接受公共廣播電台節目訪問時，挑明Fed要壓低通膨的決心，「在讓通膨率降回2%（目標）的過程中，可能包括一些痛苦，但最痛苦的事，終究是我們未能成功因應通膨，導致高通膨水準在經濟體系落地生根」。他也坦承，既要壓低通膨、又要避免就業流失及可能發生的衰退，取決於Fed無法掌控的因素，「但我們應該掌控各項能控制的因素…需求面確有工作要做」。

鮑爾說，若經濟表現一如預期，「未來兩次會議各再升息50個基點（2碼）可能很適當」，但他也澄清他之前Fed「未積極考慮」一次升3碼的說法，並非完全排除這個可能性，「我是說我們未積極考慮」，「但我們對經濟有諸多預期，如果（通膨）情勢比預期要好，我們準備少動一點，如果比預期更糟，我們就準備多動一點」。

鮑爾也承認，Fed一開始還能做得更妥當，「如果我們早一點升息，情況可能會更好一些。我不確定箇中差異有多大，但必須依據當時的資訊及時決策，而我們之前已盡己所能」。舊金山聯邦準備銀行總裁戴利同日受訪時，則支持在接下來的兩次會議各升息2碼，而一次升3碼「不是主要的考量」。

參院同日以80票贊成、19票反對的投票結果，確認鮑爾續任Fed主席的人事案，顯示華府信任他能控制住40年來最高的通膨率。