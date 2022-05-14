我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

三星晶圓代工 下半年喊漲20%

編譯廖玉玲、記者鐘惠玲／綜合報導
彭博資訊報導，三星電子正與晶圓代工客戶磋商漲價事宜，下半年起漲幅最多20%。（路透）
彭博資訊報導，三星電子正與晶圓代工客戶磋商漲價事宜，下半年起漲幅最多20%。（路透）

先前傳出晶圓代工龍頭台積電明年報價將調漲後，根據彭博資訊報導，三星正與晶圓代工客戶磋商漲價事宜，下半年起漲幅最多20%，以因應原物料與物流等成本增加的壓力。三星醞釀漲價傳聞，不論幅度或時程，都比台積電來得大與快。

消息人士透露，三星的漲價幅度約在15%至20%，視製程而定，但成熟製程的晶片漲價幅度較大。新價格政策預定從今年下半年開始實施，且三星已和部分客戶達成協議。

外電報導指出，去年全球鬧晶片荒時，業界掀起漲價風，但三星的定價政策相對穩定。不過三星目前面對多重挑戰，從俄烏戰爭、中國大陸的防疫封控措施，到升息和通膨情形，沒有一項不棘手。但三星發言人對此不願置評。

三星一旦漲價，從智慧手機到汽車、遊戲機製造商，可能都將面對更大轉嫁成本的壓力。晶圓製造商生產成本已增加20%至30%，彭博資訊分析師表示，對三星而言，漲價是必然之舉，畢竟從電力到設備和原物料與物流，無一不漲，「有些客戶或許能接受漲價，如果他們可以比其他人更早拿到晶片」。業界先前傳出，台積電已通知客戶，從2023年起全面調漲晶圓代工報價，漲幅約6%，涵蓋各種製程。惟台積電不對價格議題置評。

台積電去年8月傳出全面漲價，成熟製程漲幅上看20%，先進製程漲幅為7%至一成。台積電總裁魏哲家先前在法說會上指出，台積電訂價並非短期性或投機性，而是採策略性訂價。

關於近期市況，先前傳出大尺寸面板驅動IC（DDI）、驅動與觸控整合晶片（TDDI）、非蘋手機用電源管理IC市場需求轉弱，導致庫存上升待去化，成熟製程的指標性代工廠已通知IC設計客戶，短期內不會再調升成熟製程代工價格。不過，業界人士認為，晶圓代工廠於短期內不再漲價，不代表就是產能已鬆動，尤其和車用相關的28／40／55／65／90奈米，甚至是0.13微米、0.18微米製程等仍非常吃緊。

三星 台積電 晶片

上一則

香港疫情回穩 國泰航空要重新招募3千名空服地勤

下一則

鮑爾：6、7月將各升息2碼

延伸閱讀

英特爾攻AI晶片 台積電助陣

英特爾攻AI晶片 台積電助陣
台積電通知客戶 明年全面漲價6%

台積電通知客戶 明年全面漲價6%
台積4家族市值 Q2以來掉699億美元

台積4家族市值 Q2以來掉699億美元
綠能轉型跟不上 三星致命傷

綠能轉型跟不上 三星致命傷

熱門新聞

微軟共同創辦人蓋茲表示，利率可能會調高至足以導致全球經濟減緩的水準。（美聯社）

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

2022-05-08 19:04
市場策略師與技術分析師認為，美股最近雖然跌跌不休，但此刻進場逢低承接的時候未到。美聯社

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

2022-05-12 08:59
美股9日大幅下跌，隨著拋售持續，史坦普500指數一年多來首次跌破4000點。美聯社

道指重挫逾653點 史指跌破4000

2022-05-09 16:32
Trader Joe's靠銷售酒品闖出一片生天。（記者張大仁攝）

Trader Joe 原來真的是一個人的名字

2022-05-08 22:17
馬斯克表示，將暫停推特的收購案。路透

收購推特案暫踩煞車 馬斯克曝原因 推特股價重挫

2022-05-13 09:42
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德力挺特斯拉，但最新申報資料顯示，她剛脫售一些特斯拉持股，同時還買進一些通用汽車股票。（路透）

「女股神」變心？減持特斯拉、買進GM股票

2022-05-10 12:36

超人氣

更多 >
芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明
快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多

快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多
小女孩用「三國」談俄烏衝突 分析澤倫斯基下場

小女孩用「三國」談俄烏衝突 分析澤倫斯基下場
楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心

楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心
中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國