三星晶圓代工 下半年喊漲20%

彭博資訊報導，三星電子正與晶圓代工客戶磋商漲價事宜，下半年起漲幅最多20%。（路透）

先前傳出晶圓代工龍頭台積電 明年報價將調漲後，根據彭博資訊報導，三星 正與晶圓代工客戶磋商漲價事宜，下半年起漲幅最多20%，以因應原物料與物流等成本增加的壓力。三星醞釀漲價傳聞，不論幅度或時程，都比台積電來得大與快。

消息人士透露，三星的漲價幅度約在15%至20%，視製程而定，但成熟製程的晶片 漲價幅度較大。新價格政策預定從今年下半年開始實施，且三星已和部分客戶達成協議。

外電報導指出，去年全球鬧晶片荒時，業界掀起漲價風，但三星的定價政策相對穩定。不過三星目前面對多重挑戰，從俄烏戰爭、中國大陸的防疫封控措施，到升息和通膨情形，沒有一項不棘手。但三星發言人對此不願置評。

三星一旦漲價，從智慧手機到汽車、遊戲機製造商，可能都將面對更大轉嫁成本的壓力。晶圓製造商生產成本已增加20%至30%，彭博資訊分析師表示，對三星而言，漲價是必然之舉，畢竟從電力到設備和原物料與物流，無一不漲，「有些客戶或許能接受漲價，如果他們可以比其他人更早拿到晶片」。業界先前傳出，台積電已通知客戶，從2023年起全面調漲晶圓代工報價，漲幅約6%，涵蓋各種製程。惟台積電不對價格議題置評。

台積電去年8月傳出全面漲價，成熟製程漲幅上看20%，先進製程漲幅為7%至一成。台積電總裁魏哲家先前在法說會上指出，台積電訂價並非短期性或投機性，而是採策略性訂價。

關於近期市況，先前傳出大尺寸面板驅動IC（DDI）、驅動與觸控整合晶片（TDDI）、非蘋手機用電源管理IC市場需求轉弱，導致庫存上升待去化，成熟製程的指標性代工廠已通知IC設計客戶，短期內不會再調升成熟製程代工價格。不過，業界人士認為，晶圓代工廠於短期內不再漲價，不代表就是產能已鬆動，尤其和車用相關的28／40／55／65／90奈米，甚至是0.13微米、0.18微米製程等仍非常吃緊。