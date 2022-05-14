運價指數連17跌 美西線運價翻揚

最新一周上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連17跌，跌幅0.38%，不過跌幅跟上周一樣都不大，美西線運價回升、歐洲線微跌。

中國大陸部分城市封城效應持續發酵，各大航商都在等待當地客戶開始出貨，法人分析，大陸地區出貨是航運市場第3季營運表現重要指標之一，也關係到長榮 、陽明及萬海營收 與獲利表現。

昨日出爐的最新一期SCFI下跌15.91點至4,147.83點，跌幅0.38%，值得留意的是，遠東至美西運價止跌回升，遠東至歐洲運價微幅下跌。

美國地區塞港雖持續改善，但其他地區到美國貨量依舊熱絡，遠東到美西每FEU（40呎櫃）較上周上揚12美元，運價來到7,900美元，漲幅0.15%；遠東到美東每FEU達到10,560美元，較前一周下跌28美元，跌幅0.26%。

遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達5,860美元，較前一周下跌95美元，跌幅1.6%；遠東到地中海運價每TEU達6,601美元，較前一周下跌90美元，跌幅1.35%。近洋線運價漲跌互見，遠東到日本 關西、遠東到日本關東每TEU運費分別較前一周下跌2美元及1美元。