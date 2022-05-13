我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

馬來西亞Q1 GDP年增5% 經濟持續從疫情低谷中復甦

編譯洪啟原／綜合外電
馬來西亞經濟持續從新冠疫情中復甦，上季GDP年增5%。 歐新社
馬來西亞經濟持續從新冠疫情中復甦，上季GDP年增5%。 歐新社

新冠疫情造成馬來西亞許多企業倒閉，推升失業率後，大馬經濟已持續從疫情中復甦；馬來西亞央行13日公布，第1季國內生產毛額（GDP）比去年同期成長5%。

大馬央行表示，上季GDP年增率高於比去年第4季的3.6%，且優於路透訪調18位經濟學家的預估中位數4%。接受訪調的專家預估值介於2%到5.7%之間，凸顯中國大陸經濟放緩的不確定性，以及俄烏開戰對大馬生產與經濟活動的影響。

路透4月的的訪調顯示，大馬今年GDP預料成長6.1%，2023年估成長5%；去年經濟成長3.1%。

馬國央行把今年的成長目標訂在5.3%至6.3%之間，期盼全球需求持續回升和民間部門擴大支出。大馬政府預測的成長數據為5.5%至6.5%。

馬國央行總裁諾珊茜雅表示，服務業和製造業是上季經濟中表現較佳的部門。

此外，大馬經濟加速擴張，強化央行轉向鷹式升息以對抗通膨壓力的決心。馬國央行貨幣決策委員會本周稍早出乎預料升息1碼，設法抑制物價壓力，因經濟看來正穩健擴張。

Maybank證券公司分析師Winson Phoon說：「若第2季出現任何加速成長的跡象，央行可能考慮在7月再度升息。」

央行 升息 疫情

上一則

美商銀：大型股仍有下行風險

延伸閱讀

美商銀：大型股仍有下行風險

美商銀：大型股仍有下行風險
棕櫚油出口稅 大馬考慮下調

棕櫚油出口稅 大馬考慮下調
馬來西亞考慮下調棕櫚油出口稅 趁全球食用油荒搶市占

馬來西亞考慮下調棕櫚油出口稅 趁全球食用油荒搶市占
巴克萊：疫情若惡化 或再削減中國經濟增長預測

巴克萊：疫情若惡化 或再削減中國經濟增長預測

熱門新聞

微軟共同創辦人蓋茲表示，利率可能會調高至足以導致全球經濟減緩的水準。（美聯社）

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

2022-05-08 19:04
市場策略師與技術分析師認為，美股最近雖然跌跌不休，但此刻進場逢低承接的時候未到。美聯社

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

2022-05-12 08:59
美股5日遭遇今年最糟單日走勢，大幅回落並完全抹去前一交易日的漲勢，這一驚人逆轉加深了2022年的跌幅。(路透)

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

2022-05-05 16:32
在市場評估美國聯邦準備理事會（Fed）加強對抗通膨可能造成的影響之際，華爾街股市主要指數今天盤中重挫，回吐昨天漲幅。美聯社

美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點

2022-05-05 14:45
美股9日大幅下跌，隨著拋售持續，史坦普500指數一年多來首次跌破4000點。美聯社

道指重挫逾653點 史指跌破4000

2022-05-09 16:32
Trader Joe's靠銷售酒品闖出一片生天。（記者張大仁攝）

Trader Joe 原來真的是一個人的名字

2022-05-08 22:17

超人氣

更多 >
美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼