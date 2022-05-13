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全球小麥供給短缺 推升麥價

編譯任中原／綜合報導
極端氣候影響，全球小麥主要生產國都備受威脅。（路透）
極端氣候影響，全球小麥主要生產國都備受威脅。（路透）

全球小麥供給禍不單行。先是俄羅斯入侵烏克蘭，抑制烏克蘭小麥出口，現在美國、法國、印度等主要產國又面臨乾旱、洪災、熱浪等極端氣候，使全球幾乎所有小麥產區都備受威脅。

專家預估，今年產季的全球小麥供給量，將是四個產季以來首次減少，供給短缺將進一步推升麥價，使麵包、麵條、披薩等主食供應鏈的通膨壓力益發惡化。

歐洲小麥帶半數地區都降雨不足，且首要生產國法國的氣溫有如夏季。儘管歐洲目前的產量展望還算不錯，但若到5月底降雨仍然不足，農政單位就須重新預估產量。

美國中央平原小麥產區的氣候也偏乾，一些農民已不指望硬紅冬麥（麵包用）能正常收成。密西西比河以西產區全都缺雨，栽培面積不斷縮小。

主要產區堪薩斯州將於6月初開始收割，小麥研究單位表示，產量將「遠低於」五年平均水準。美國北部春小麥（製作貝果及披薩用）產區卻降雨過多，使栽種速度「慢得要命」。

加拿大則因氣溫偏低，被迫延後小麥播種，麥田不是太乾就是太濕，一些產區還遭遇風暴。農民團體指出，幾乎99%的農民還未下田耕作。

烏克蘭產區原本產量展望良好，但戰爭卻抑制產量；而且由於出口困難，收割後的小麥有腐爛之虞。

烏克蘭 供應鏈 風暴

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