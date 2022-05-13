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軟銀上季賠162億美元 損失創新高

編譯林聰毅／綜合報導
科技股重挫衝擊孫正義旗下的願景基金，連帶拖累整個軟銀集團的業績。（路透）
科技股重挫衝擊孫正義旗下的願景基金，連帶拖累整個軟銀集團的業績。（路透）

各國央行積極升息與北京整治科技業重創科技股，導致軟銀（Softbank）旗下兩檔願景基金（Vision Fund）全年遭逢3.5兆日圓（270 億美元）的創紀錄投資損失，連帶拖累軟銀集團上季淨損失2.1兆日圓（162億美元），創歷來最高，股價也在12日慘跌逾8%，摔落近兩個月谷底。

英國金融時報（FT）報導說，在願景基金的持股中，上季造成最多損失的投資，包括股價折損近半的中國大陸叫車巨人滴滴出行，以及跌約40%的南韓電商龍頭Coupang。軟銀去年度全年則淨損1.71兆日圓。

Redex研究公司分析師布德利（Kirk Boodry）估算，其他投資表現不佳的知名公司還包括新加坡叫車業者Grab、美國美食外送公司DoorDash，以及印度支付集團Paytm，上季合計損失近50億美元。軟銀表示：「投資環境仍具充滿挑戰，主要是快速上升的通膨、日益複雜的地緣政治風險，以及全球能源衝擊。」

隨著軟銀旗下願景基金持有的公司股票在全球科技股暴跌期間重挫，FT指出，軟銀集團創辦人兼社長孫正義告訴主管們要放慢投資，並對他以軟銀股票質押的貸款表示擔憂。軟銀在2017年成立1,000億美元的投資工具「願景基金」，在一些受高度矚目的押注（包括辦公室共享集團 WeWork）失利後，形象受損。

至於2019年宣布成立的第二檔願景基金，軟銀未能籌到外部資金。軟銀也在中國大陸當局整治科技業中嚴重曝險，例如持有阿里巴巴25%的股份。

Asymmetric顧問公司的安沃爾塞達（Amir Anvarzadeh）在研究報告說，軟銀的整個業務結構取決於一個關鍵假設：就是不斷上漲的股票價格，更具體來說，就是一些帶動當前市場走跌的成長股。

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