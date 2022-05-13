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義組團抑制油價 分析師不看好

編譯湯淑君／綜合報導
義大利想結合石油買家的力量，向賣方施壓以抑制能源價格，但分析師認為窒礙難行。（路透）
義大利想結合石油買家的力量，向賣方施壓以抑制能源價格，但分析師認為窒礙難行。（路透）

義大利總理德拉基拋出成立石油消費國「卡特爾」（catel）的構想，以結合石油買家的力量，向賣方施壓以抑制能源價格。但分析師認為這種做法窒礙難行。

德拉基11日赴白宮會晤美國總統拜登，提及俄烏戰爭暴露出能源市場亟需改造的議題。他說，他與拜登都對全球能源市場結構「不滿」，並談到抑制石油與天然氣價格的「籠統概念」。他表示，此刻油氣價格變得「與供需關係毫無關聯 」。

德拉基說，羅馬當局首要之務是抑制天然氣價格，「減少資助」俄羅斯總統普亭的侵烏戰爭，並運用歐洲「市場力量」。但他承認，歐盟內部意見不一，是否同意這項計畫展望仍不明。他說：「構想是成立買家卡特爾，或力勸大型生產國增產，尤其是石油輸出國組織（OPEC），這或許是更好的選擇。這兩條路都仍需諸多努力。」

俄烏戰爭爆發前，義大利約40%的天然氣從俄羅斯進口，如今急著另尋其他供應來源。義大利能源部估計，可在年底前停用俄國天然氣。白宮雖然釋出數量空前的緊急儲油，並鼓勵美國公司擴大鑽探油井，仍未能把布蘭特原油價格推落每桶100美元。癥結在OPEC對儘速提高供應量的呼聲置若罔聞。

石油 天然氣 義大利

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