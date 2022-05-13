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實境實驗室部門 Meta不裁員擬縮編

編譯洪啟原／綜合報導

臉書母公司Meta發言人11日向路透證實，Meta準備縮編旗下「實境實驗室」（Reality Labs）部門，預計一周內公布相關消息。

臉書科技長博斯沃思（Andrew Bosworth）10日在每周會議問答時告訴「實境實驗室」的員工，相關的變動預計在一周內宣布。「實境實驗室」是Meta是重新聚焦硬體產品和元宇宙策略的核心。

Meta發言人證實，博斯沃思告知這些員工，該部門無法再負擔部分計畫，且可能需延後其他計畫，但未說明哪些計畫將受影響。發言人強調，Meta「實境實驗室」的縮編計畫並不包括裁員

臉書今年稍早公布用戶數下滑，拖累股價大跌後，Meta在4月告訴投資人，2022年將設法削減成本。

Meta執行長祖克柏在4月底的財報法說會上表示，將計畫放慢部分長期投資計畫的步調，例如商業平台、人工智慧（AI）以及實境實驗室等領域的發展。

Meta已把2022年的總支出預期調降為870億美元至920億美元，原本預期的是900億至950億美元；另外，Meta上周也向員工表示，將減少中、高階層職務的招聘。

臉書已砸重金投資實境實驗室，之前催生虛擬實境（VR）事業Oculus，目前業務範圍涵蓋擴增實境（AR）、智慧眼鏡、視訊通話裝置Portal以及企業科技解決方案。

臉書 投資 裁員

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