俄幣盧布 今年表現最佳貨幣

俄羅斯嚴格管控資本，俄幣盧布成為今年表現最佳貨幣。（美聯社）

俄羅斯 當局嚴格管控資本，造就該國貨幣 盧布成為今年迄今全球表現最佳的貨幣。不過恐怕沒有太多投資人真的從盧布這波升值中獲利。

莫斯科交易所因國定假日休市兩天後，盧布周三（11日）兌美元恢復升值走勢。今年以來，盧布兌美元升值超過11%，贏過巴西 里爾的9%，是彭博資訊追蹤的31個全球主要貨幣中，兌美元匯率表現最好的貨幣。如果看離岸匯率的話，升幅還更大，約12%。

盧布兌美元走強，是因為俄羅斯政府因應西方國家制裁，採取一系列的保衛措施所致。除了管制資本，俄羅斯當局還強迫出口商賣匯，並要求買方以盧布支付購買俄國天然氣的費用。

策略師說，盧布兌美元的升值是「看得到，吃不到」，因為許多換匯店家實際上根本就停止交易盧布。

彭博指出，在烏克蘭身陷苦戰的俄羅斯，本國貨幣還能有這麼好的表現，實在諷刺。過去也使用過管控資本這一招的國家，像是土耳其和阿根廷，沒人達成這種成績。

俄羅斯盧布能超越巴西里爾的另一個原因是，巴西貨幣政策要轉向了。

歷經2021年初以來的連串快速升息，前後總計調升1075個基點之後，巴西現在透出升息速度要放緩的訊號，這壓抑了里爾匯價。