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時代的眼淚 蘋果停產iPod Touch

編譯王巧文／綜合報導

蘋果公司10日宣布，將停產第7代音樂播放器iPod Touch，意味著這款21年前顛覆音樂體驗的開創性裝置，將正式走入歷史。蘋果表示，現有的最後一批iPod Touch將繼續銷售，直到庫存賣完為止。

第一代iPod在2001年10月上市，之後蘋果陸陸續續共推出數十個版本的iPod，但如今已逐漸被其他設備所取代，尤其是iPhone。因此，蘋果自2014年起逐步淘汰iPod型號，首先停產iPod classic，2017年又停產小型機種iPod Nano和iPod Shuffle。

由蘋果已故創辦人賈伯斯發表的iPod，被公認是協助蘋果從瀕臨破產、搖身一變成為市值3兆美元消費電子巨人的大功臣。iPod為後來iPhone、iPad和AirPods的發展奠定基礎，這些產品是Apple大部分的營收來源。

外表酷似iPhone的初代iPod Touch在2007年問世，作為iPhone較便宜替代品而廣受歡迎。這款產品售價199美元，遠比蘋果最平價iPhone機型、售價429美元的iPhone SE便宜。蘋果在2019年最後一次推出新款的iPod Touch，這款第7代新機連上網路後可發送iMessages，及進行FaceTime視訊通話。

由於當前擁有許多其他聆聽音樂的管道，蘋果認為iPod已無必要性。科技顧問公司CCS Insight首席分析師伍德說：「蘋果創造出iPhone時就知道，這是iPod邁向終結的起點。」

如今蘋果串流服務提供超過9,000萬首歌。蘋果全球行銷資深副總裁喬斯維克（Greg Joswiak）表示：「從iPhone到Apple Watch再到HomePod mini，以及Mac、iPad和Apple TV，我們已將令人難以置信的音樂體驗整合進所有產品。」

蘋果 iPhone Apple

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