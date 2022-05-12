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成本飆 豐田獲利將銳減20%

編譯黃淑玲／綜合外電
豐田汽車今年度財測不如市場預期。（美聯社）
豐田汽車今年度財測不如市場預期。（美聯社）

全球最大車廠日本豐田汽車警告，物流和原物料成本的「前所未見」（unprecedented）漲勢、以及供應鏈干擾，將拖累今年度獲利銳減約20%，股價11日收盤應聲重挫逾4%，為兩個月來最大單日跌幅。

豐田表示，止於3月底的年度第4季（上季）營收比去年同期增加5.5%至8.1兆日圓（620億美元），但淨利卻下滑31%到5,338億日圓（41億美元），原因為成本暴增，抵銷了日圓貶值帶來的益處。

豐田去年度全年淨利達到創紀錄的2.85兆日圓，但成本也增加6,400億日圓，為歷來最多，甚至預估今年度的原物料成本將會提高逾一倍至1.45兆日圓，再創新高。

豐田預測，今年度淨利將減少20.7%至2.26兆日圓，營業利益將下滑19.9%至2.4兆日圓，營收則將增加5.2%到33兆日圓，都不如市場預期。豐田表示，正苦於因應「前所未見」的原物料與物流成本漲勢，因此日圓貶值未能帶來太大助益。

豐田也說，再加上供應鏈干擾，預測今年度業績的難度高於往年。豐田11日表示，受到中國大陸防疫封鎖措施的影響，日本國內八家工廠14條產線16日則將停產長達六天。

豐田已宣布，今年度計劃生產970萬輛汽車，比1月向供應商發布的產量目標減少10%，因為必須考量新冠疫情發展以及半導體的採購狀態，整體集團銷售預估將達990萬輛。豐田同時公告將買回多達2,000億日圓的庫藏股票。

雖然豐田的財測向來保守，之後將會超越，但今年度財測的乏善可陳程度卻讓投資人大感意外。信評機構惠譽（Fitch）亞太企業部門資深主管青山悟說，今年度將「頗具挑戰」，供應鏈問題、晶片荒、中國大陸防疫封鎖及通膨等諸多因素匯聚，將造成「負面趨勢」。

豐田 供應鏈 營收

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