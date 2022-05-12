派樂騰上季慘虧 市值大縮水

居家健身器材業者派樂騰（Peloton）面臨龐大庫存、消耗現金的窘境。（路透）

居家健身器材業者派樂騰（Peloton）上季虧損超出預期，同時調降營收 預測，執行長更警告「資金稀薄」，反映未賣出的庫存加上持續上揚的成本，使得這家新冠疫情 間的市場寵兒上季遭受重創。

消息拖累派樂騰10日股價 重挫至2019年上市以來新低，公司市值也縮水到只剩疫情期間最高峰的十分之一。

派樂騰10日公布，上季虧損從一年前的860萬美元急遽擴大7.571億美元，虧損金額是上市以來最大，主要是需求減緩，加上庫存成本太高，營收比去年同期減少24%至9.643億美元，是上市以來首次營收衰退。

訂戶數從疫情爆發至今增加了三倍，達到將近300萬人，但近幾個月增加速度放緩，所幸訂閱費用提高後，並沒湧現退訂潮。

至於展望也令投資人灰心，包括曾經熱賣的飛輪器材需求持續走軟，運輸成本也壓縮利潤，而該公司可能會面臨數年虧損局面。

派樂騰股價10日收盤重挫8.7%至每股12.9美元，跌至歷史新低，市值已崩跌至不到50億美元，遠遠低於疫情高峰期攀抵的近500億美元市值。2月才上任的執行長麥卡錫（Barry McCarthy）在致股東信中表示：「庫存消耗了巨大的現金，而且高於我們預期。這已讓我們重新思考資金結構。」