Netflix擬推低價有廣告方案

Neflix正面臨訂戶流失的重大挑戰。（路透）

紐約時報 報導，Netflix 力拚年底推出更低價、但有廣告的訂閱方案，推出時間比先前公布的時程快得多，凸顯這家串流影音巨人正火力全開，因應訂戶成長減緩帶來的挑戰。

兩名消息人士透露，Netflix高層在內部備忘錄中表示，目標是在今年第4季推出有廣告的訂閱方案，此外，Netflix也打算在同一時間開始打擊共用帳戶問題。

Netflix上月透露，將開始提供更低價的有廣告訂閱方案，令媒體業和廣告業大感意外，因為該公司多年來不斷公開宣示，其影音串流平台永遠不會出現廣告。

政策之所以大轉彎，主要是因為業務正面臨重大挑戰。Netflix第1季流失20萬訂戶，為十年來首次訂戶不增反減，且警告本季可能再減少200萬訂戶。Netflix股價應聲崩跌，市值蒸發約700億美元。

Netflix共同執行長Reed Hastings曾向投資 人表示，將研究平台添加廣告的的可能性，並試圖「在接下來的一、兩年中得出結果」。但最新的內部備忘錄顯示，推出新方案時程已經加快了。Netflix在這份備忘錄上說：「沒錯，這項進程快速且雄心勃勃，需要一些權衡。」Netflix發言人拒絕對此做出評論。

目前Netflix平台提供了多種訂閱方案，最受歡迎訂閱方案費用為每月15.49美元，有廣告的新方案費用將更低。其他串流影音服務也推出類似的服務。例如HBO Max提供月費15美元的無廣告訂閱服務，同時也有月費10美元的有廣告方案。