Airbnb執行長批辦公室過時

旅宿訂房平台Airbnb執行長切斯基（Brian Chesky）接受時代雜誌專訪時表示，未來的工作場所會提供「完全的彈性」。他批評辦公室「過時，是數位時代之前的產物」。

Airbnb上月底宣布，將允許員工幾乎能在任何地方工作，就算搬到生活成本較低的地方住也不減薪。切斯基表示，此舉反映當前氛圍，為的是留住頂尖人才。他上周二接受財經網站CNBC訪問表示，做此宣布後，該公司徵才網頁不到一周就有逾80萬人造訪。

全美各地大多數辦公室在疫情 期間關閉，但近幾個月重新開放，引發美國人激烈辯論何為理想的工作型態，許多人不想每周回辦公室工作五天。

切斯基認為答案在於「彈性」：「解決之道不是改為進辦公室三天，而是真正的混合方案，完全的彈性，在需要的時候以身歷其境的方式，聚在一起交流。」他說，現在還有爭議是因為「大部分執行長來自不同世代」，但在較年輕的公司，「年輕領導人想法截然不同」，這些變化很明顯。他設想未來十年的工作地點會變得比較「游牧式」。

公司仍會有員工面對面的時間，只是大幅減少，切斯基認為，一季裡只要有這麼樣的一周，很可能就已夠一般人聚會並建立聯繫。