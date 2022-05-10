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印尼經濟報喜 股匯雙跌不賞臉

編譯易起宇／綜合報導

印尼上季經濟成長率優於市場預期，全年成長率也可望達標，但印尼股匯債市9日卻同步下挫，股市大盤跌逾4%，主因是股市上周因開齋節休市，尚未反映美國聯準會（Fed）升息的影響，持續高漲的通膨也引發不安。

印尼統計局9日表示，今年1至3月的國內生產毛額（GDP）較去年同期增長5.01%，高於彭博訪調分析師的中位數預期4.95%，也優於去年同期的萎縮0.7%。

彭博資訊報導指出，印尼第1季的GDP成長率將有助於全年成長率達成4.8%至5.5%的目標，尤其是現在新冠疫情已大幅趨緩，且大多數防疫限制也已解除。

GDP數據對正在評估退出貨幣寬鬆政策步伐的央行而言，也是一項重要參考，尤其現在正面臨持續高漲的物價壓力和Fed的加速緊縮。

不過印尼雅加達綜合指數9日收盤卻大跌4.4%，盤中一度跌4.6%，寫2020年9月來最大跌幅，債券價格也同樣重挫，10年期公債殖利率衝上近兩年來最高。印尼盾匯率貶值0.6%，跌至九個多月低點。

印尼市場上周因開齋節休市一周，但亞太地區的其他股市和債市都已因Fed升息和全球經濟情勢不穩而連日大跌。同於9日公布的印尼4月消費者物價指數（CPI），比去年同期增長3.47%，高於預期的3.32%，創下近三年高點。

印尼 指數 升息

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