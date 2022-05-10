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蓋茲示警 市場熊群來了

編譯葉亭均、簡國帆／綜合報導
微軟共同創辦人蓋茲警告，俄羅斯入侵烏克蘭和新冠肺炎疫情，帶動全球通膨，可能使利率水準升高至影響全球經濟減緩的水準。（路透）
微軟共同創辦人蓋茲警告，俄羅斯入侵烏克蘭和新冠肺炎疫情，帶動全球通膨，可能使利率水準升高至影響全球經濟減緩的水準。（路透）

微軟共同創辦人蓋茲（Bill Gates）警告，俄羅斯入侵烏克蘭和新冠肺炎疫情，帶動通膨走高，可能使利率水準升高至足以導致全球經濟減緩的水準，市場「熊群」（the bears，意指看空的人士）的主張可能相當強力，讓他非常擔心。

蓋茲在美國有線電視新聞網（CNN）8日播出的「Fareed Zakaria GPS」節目上表示，在政府債務水準非常高、又出現某種程度的供應鏈問題之際，俄羅斯入侵烏克蘭可能加劇通膨問題，並迫使各國央行調升利率，最終將導致經濟趨緩。

他說：「恐怕在這方面，這群熊的主張強而有力，這讓我甚為憂慮。」他又特別擔心貧窮國家的處境，因為在利率上升使富裕國家遭逢重大的預算問題時，非洲等地健康醫療需求的關注順位就會往後退。

蓋茲也說，新冠疫情已造成14兆美元的全球經濟損失，而且「仍在擴大」。

他本月初向英國金融時報（FT）表示，這波新冠疫情的最壞情況可能還沒到來，這個風險「遠高於5%」。

美國、英國及印度等許多國家的央行都已開始升息，以試圖抑制通膨，美國聯準會（Fed）在5月升息2碼後，預料6、7月也將各升2碼，卻也引發各界憂心，利率水準可能上升太過，導致經濟陷入不景氣，甚至可能衰退。

Fed主席鮑爾雖然有信心美國經濟夠強，能挺過升息的衝擊、避免衰退，但華爾街仍存疑，這也反映在美股近來的重挫走勢上。

國際貨幣基金（IMF）上月已調降全球成長預估，降幅為新冠疫情爆發之初以來最大，並且預估通膨還可能加速上揚，主要受烏克蘭戰爭和中國新一波防疫封控措施影響。

疫情 利率 烏克蘭

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