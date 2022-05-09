綠能轉型跟不上 三星致命傷

南韓三星 電子正大舉投資 研製先進製程，希望能夠迎頭趕上台積電，但英國金融時報分析警告，三星仍相當仰賴煤炭等化石能源，推動供應鏈減碳的進程也落後給台積電，將面臨投資人愈來愈重的綠能 轉型施壓。

分析師警告，三星在南韓和越南的晶片與手機生產基地，耗用整個集團約80%能源，絕大多數都來自碳排放極大的火力發電廠，這在投資圈愈來愈注重「低碳供應鏈」的時候，將成為系統性的致命缺陷。

三星在晶圓代工的對手台積電、在記憶體晶片市場的對手SK海力士或智慧手機市場的對手蘋果公司，全都有綠能承諾，朝向綠能邁進，三星在這方面明顯落後競爭對手。

荷蘭APG資產管理公司的亞太負責任投資與治理部門的主管朴瑜京指出，三星的思維似乎是，自己既然是家製造商，在產品銷售並出貨後，責任就結束了。

一些分析師認為，三星遲遲不作出綠能承諾，一方面也是因為三星生產基地所在地的南韓，在綠能方面也是落後。國際能源總署的數據顯示，2020年南韓在G20內的綠能占比是倒數第二，只贏沙烏地阿拉伯。

環保智庫Ember估計，就算把目前南韓所有的風力、太陽能電力全部轉供三星使用，還是不夠，三星的碳排問題遲早會被盯上。

SK證券分析師警告，若三星遲遲無法跟上符合ESG（環境、社會及公司治理）的要求標準，無法盡快做出淨零碳排的能源轉型，終將導致許多外資基金無法把三星列入投資標的，三星的產品也可能遭遇未達環保標準的非關稅障礙。