三星稱霸全球半導體 路還長

產業分析師說，南韓三星電子距離成為全球晶圓代工龍頭的目標還相當遙遠。（路透）

產業分析師說，南韓三星 電子三年前雄心勃勃地宣布，要在2030年前成為系統半導體業的全球霸主，現在卻遭受處理晶片 和晶圓代工等業務成長緩慢的困擾，重要決策也因實際掌門人副董事長李在鎔官司纏身而卡關，實現目標之路崎嶇，距離成為全球晶圓代工龍頭的目標也相當遙遠。

韓國時報報導，三星的成長潛力受限，尤其是在為晶片設計客戶製造晶片的晶圓代工領域，產能落後給最大的競爭對手台積電 。因此，三星的全球市占率從2019年以來就沒有太大變動，無法迎頭趕上台積電。

分析師強調，三星需要進行大規模的企業收購，才能突破困境，但李在鎔目前卻因為法律問題，無法重返工作崗位，導致三星在群龍無首的情況下，更難施展開來，做出重大決策。由於司法部的五年禁令，李在鎔在2027年前不得重返管理層。

美國嚴格限制對中國的技術出口，促使分析師預測，三星想透過投資有前途的新創公司、而非大企業，以免引起一些半導體強權國家監管官員的注意。

南韓產業經貿研究院（KIET）資深研究員金陽彭（音譯）說：「三星要實現2030年目標，還有七年時間，三星需投資目前支出的三倍以上，而且前提是台積電不做任何事。因此，就整體產能而言，很難說三星能在2030年前趕上台積電」。

李在鎔2019年4月30日在京畿道華城廠宣布，「將在包括晶圓代工在內的系統半導體領域拿下第一名。」為此，三星宣布一項重大計畫，2030年前要投資系統半導體事業133兆韓元（約1050億美元），去年並表示將再注資38兆韓元。

但此後三星競爭力並未顯著提升。策略分析公司數據顯示，去年三星的行動應用處理器晶片市占率為6.6%，低於2019年的12%，但同期高通市占率從34.8%上升到37.7%，蘋果也從22.9%攀升到26%。