美銀喊空：美股還沒觸底
分析師警告，儘管美股今年來跌勢為數十年來同期最慘，但還沒到底部，當前的市場訊號顯示股市尚找不到支撐點，趨勢仍是一路向下。
巴隆金融周刊（Barron's）分析，若以高點回跌20%作為熊市的標準來說，目前美股三大指數僅有以科技股為主的那斯達克綜合指數正式進入熊市，6日收在12,144點，比去年11月高點回跌25%。相較下，標普500指數6日收在4,123點，比1月的高點回跌14%。道瓊工業指數收在32,899點，比1月高點回落10.9%，卻也仍處於修正領域。
巴隆周刊指出，目前市場回漲幾乎都變成出貨的時間點，投資人缺乏逢低買進的支撐意願。美國聯準會（Fed）4日公布決策當天美股暴漲，次日就暴跌完全吐回前一天漲幅，就是一個明顯的訊號。散戶投資人也瀰漫悲觀情緒，美國散戶投資人協會（AAII）的最新調查顯示，53%受訪者認為美股未來半年走勢偏空，43%對目前把資金投入市場感到不安。
巴隆形容當前一輩的投資人好像「小熊維尼」，一直活在百畝森林的童話世界中，以為一切狀況都會好轉，但這次的熊爪可能又狠又大，將超出投資人的想像。美國銀行（BofA）以哈奈特為首的策略師團隊認為，目前的基本情況仍是還沒到股市的低點與美債殖利率的高點。這群策略師指出，目前的市場氣氛與其說是「恐慌」，不如該說是「癱瘓」，因為投資人同時面對經濟數據維持強勁，通膨卻也強力升溫的狀況，顯得無所適從。投資人大舉撤出各類資產，轉而投入美國公債等防禦性資產。
哈奈特說，上半年的經濟數據強勁，使市場開始把更久、更高的通膨納入考量，預期將出現更大的升息衝擊，要弄清楚實際的狀況，則還需要時間。他的團隊預估，這波跌勢可能在10月中才會結束，標普500屆時可能跌到3,000點水準，那斯達克綜合指數可能要跌到10,000點水準。美股本周可能維持震盪格局，美國預定11日公布的消費者物價指數（CPI）預料將比一年前攀升8.1%，雖較3月的8.5%下滑，但仍處於數十年來高點，不會改變Fed未來幾個月的緊縮規畫，美債殖利率將持續帶給股市壓力。投資人也將緊盯Fed理事沃勒等決策官員的談話。
上一則
Trader Joe 原來真的是一個人的名字
下一則
FB留言