美銀喊空：美股還沒觸底

美股今年來跌勢為數十年來同期最慘，但分析師警告還沒到底部。(新華社)

分析師警告，儘管美股 今年來跌勢為數十年來同期最慘，但還沒到底部，當前的市場訊號顯示股市尚找不到支撐點，趨勢仍是一路向下。

巴隆金融周刊（Barron's）分析，若以高點回跌20%作為熊市的標準來說，目前美股三大指數 僅有以科技股為主的那斯達克綜合指數正式進入熊市，6日收在12,144點，比去年11月高點回跌25%。相較下，標普500指數6日收在4,123點，比1月的高點回跌14%。道瓊工業指數收在32,899點，比1月高點回落10.9%，卻也仍處於修正領域。

巴隆周刊指出，目前市場回漲幾乎都變成出貨的時間點，投資 人缺乏逢低買進的支撐意願。美國聯準會（Fed）4日公布決策當天美股暴漲，次日就暴跌完全吐回前一天漲幅，就是一個明顯的訊號。散戶投資人也瀰漫悲觀情緒，美國散戶投資人協會（AAII）的最新調查顯示，53%受訪者認為美股未來半年走勢偏空，43%對目前把資金投入市場感到不安。

巴隆形容當前一輩的投資人好像「小熊維尼」，一直活在百畝森林的童話世界中，以為一切狀況都會好轉，但這次的熊爪可能又狠又大，將超出投資人的想像。美國銀行（BofA）以哈奈特為首的策略師團隊認為，目前的基本情況仍是還沒到股市的低點與美債殖利率的高點。這群策略師指出，目前的市場氣氛與其說是「恐慌」，不如該說是「癱瘓」，因為投資人同時面對經濟數據維持強勁，通膨卻也強力升溫的狀況，顯得無所適從。投資人大舉撤出各類資產，轉而投入美國公債等防禦性資產。

哈奈特說，上半年的經濟數據強勁，使市場開始把更久、更高的通膨納入考量，預期將出現更大的升息衝擊，要弄清楚實際的狀況，則還需要時間。他的團隊預估，這波跌勢可能在10月中才會結束，標普500屆時可能跌到3,000點水準，那斯達克綜合指數可能要跌到10,000點水準。美股本周可能維持震盪格局，美國預定11日公布的消費者物價指數（CPI）預料將比一年前攀升8.1%，雖較3月的8.5%下滑，但仍處於數十年來高點，不會改變Fed未來幾個月的緊縮規畫，美債殖利率將持續帶給股市壓力。投資人也將緊盯Fed理事沃勒等決策官員的談話。