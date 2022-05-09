專家：全球資金無處可躲

值此全球經濟展望大走下坡之際，美元指數 上周一度衝到20年來高點，對主要貨幣 也全面挺升，造成金融情勢吃緊、多國輸入性通膨升高、商品行情有壓及新興市場 苦痛等衝擊。金融觀察家指出，「目前全球資金已無處可躲」。

今年來美元指數已上升8%，且近期毫無回頭跡象，巴克萊集團編製的美元融資壓力指標直逼七年高點。匯率「頂峰－谷底」模型顯示，短期內美元指數可能再升2%~3%。

歐洲及日本等出口導向經濟向來偏好本身貨幣貶值，但現在因進口糧食及燃料價格升高，進一步推升通膨，反而因為美元升值而受害。但因日本及歐洲央行擔心緊縮信用會打擊景氣，不願與美國聯準會（Fed）同步緊縮，難反制美元升值。

美元升值也使金融情勢趨緊，使經濟體系籌資相對困難。高盛的金融情勢指數（FCI）顯示，全球金融情勢已是2009年來最吃緊，該指數4月1日來已提高104個基點，原因包括股債大跌及美元勁升；以往經驗顯示ECI每趨緊100個基點，將使隔年的經濟成長率損失1個百分點。

美元升值也促使開發中國家須升息以阻貶本國貨幣，避免通膨進一步飆升、美元債務成本提高，但升息也使經濟及金融陷入困境。一些開發中國家已向國際貨幣基金（IMF）與世界銀行求援，美元若進一步升值將使情況更雪上加霜。

新興市場貨幣指數已跌到2020年11月來低點，新興市場美元債券與美國公債的殖利率差距今年擴大約100個基點。

摩根大通已表示，正在減少智利、秘魯等國的曝險部位。